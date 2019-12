Pour Donald Trump, le vote à la Chambre n’est qu’« une tentative de coup d’État illégale et partisane », motivée par le ressentiment. « Vous êtes incapable d’accepter le verdict des urnes » de 2016, écrit-il encore, en référence à sa victoire électorale qui avait déjoué la plupart des pronostics.

(Washington) Donald Trump gardera une place à part dans l’Histoire. Comme un dirigeant atypique, provocateur et outrancier qui bouscule toutes les conventions. Mais aussi à partir de mercredi comme le troisième président des États-Unis mis en accusation en vue d’une éventuelle destitution.

Hervé ROUACH

Agence France-Presse

La Chambre des représentants, contrôlée par les démocrates, se réunira dans la journée pour un débat de six heures qui mènera au vote des deux articles de mise en accusation (« impeachment ») visant le président républicain : abus de pouvoir et entrave à la bonne marche du Congrès.

Ces six heures d’échanges seront divisées de manière équitable entre républicains et démocrates et précédées d’une heure de débat pour adopter ces règles en séance plénière.

Ce vote, qui va marquer l’Histoire, est attendu au plus tôt en fin d’après-midi.

Dans une capitale fédérale sous tension après trois mois d’une procédure acrimonieuse, la Chambre basse exercera ainsi « l’un des pouvoirs les plus solennels que lui garantisse la Constitution », a confirmé mardi soir la chef des démocrates au Congrès Nancy Pelosi.

Il reviendra ensuite au Sénat, aux mains des républicains, d’organiser le procès du président. Probablement en janvier. Et ils ont déjà prévenu qu’il serait acquitté.

Anticipant ce nouvel épisode dramatique d’une présidence en tout point extraordinaire, le milliardaire républicain s’est insurgé contre ses adversaires.

« Vous déclarez une guerre ouverte contre la démocratie américaine », s’est-il emporté mardi à la veille du vote dans un courrier officiel adressé à Nancy Pelosi. « L’Histoire vous jugera sévèrement ».

La lettre est violente, au vitriol. Il s’agit d’Histoire, car avant Donald Trump, seuls Andrew Johnson en 1868 et Bill Clinton en 1998 avaient subi telle avanie. Le républicain Richard Nixon, empêtré dans le scandale du Watergate, avait préféré démissionner en 1974 avant une destitution certaine.

Pour Donald Trump, le vote à la Chambre n’est qu’« une tentative de coup d’État illégale et partisane », motivée par le ressentiment. « Vous êtes incapable d’accepter le verdict des urnes » de 2016, écrit-il encore, en référence à sa victoire électorale qui avait déjoué la plupart des pronostics.

2020 dans le viseur

Tout en se présentant comme la victime d’une « croisade vicieuse », Donald Trump se dit certain de sortir conforté de cette séquence politique : « Je n’ai aucun doute sur le fait que le peuple américain vous tiendra responsable, avec les démocrates, lors de l’élection de 2020 ».

Car le président septuagénaire veut transformer cette épreuve en victoire politique. Dans un pays polarisé, divisé comme jamais, il pense qu’il peut galvaniser sa base et, grâce à la réussite de l’économie américaine, arracher sa réélection le 3 novembre prochain.

Il affirme, et les républicains avec lui, que la procédure de destitution est de moins en moins populaire auprès des Américains.

Les sondages offrent un tableau nuancé. Mais certains l’encouragent dans cette stratégie consistant à nier en bloc toutes les accusations et à affirmer que tout cela n’est qu’une manœuvre politicienne visant à avoir sa peau.

Selon l’une de ces enquêtes, son taux d’approbation n’a jamais été aussi élevé depuis le début de sa présidence. Pour une autre, il battrait n’importe lequel de ses opposants démocrates potentiels à la présidentielle.

Donald Trump appuiera ce message dès mercredi soir, lors d’une réunion de campagne à Battle Creek, dans le Michigan, l’un des États où se jouera la présidentielle de 2020.

Chantage et diplomatie parallèle

Pour les démocrates, le milliardaire républicain a trahi le serment de sa fonction. « Pire que Nixon », ne cessent-ils de répéter. Et Nancy Pelosi dit n’avoir eu d’autre choix que de lancer, le 24 septembre, cette procédure de destitution.

« Bien tristement, les faits ont montré clairement que le président a abusé de ses pouvoirs pour son bénéfice politique personnel et qu’il a fait entrave au Congrès », a-t-elle expliqué.

En cause, un chantage auquel le milliardaire républicain et quelques-uns de ses proches auraient soumis le président ukrainien Volodymyr Zelensky.

Le 25 juillet, un échange téléphonique entre les deux dirigeants met le feu aux poudres.

Donald Trump demande à ce président novice en politique, en proie à un conflit armé avec la Russie, d’annoncer une enquête anticorruption contre le démocrate Joe Biden et son fils Hunter, ex-membre du Conseil d’administration d’une entreprise gazière ukrainienne.

Ancien vice-président, Joe Biden mène la danse dans la primaire démocrate pour l’élection présidentielle et apparaît comme l’adversaire le plus dangereux pour le sortant républicain.

Un faisceau d’informations concordantes et de témoignages semble de plus attester qu’un lien avait été établi entre une annonce éventuelle de ces investigations et le déboursement d’une aide militaire américaine pour l’Ukraine.

« Si ce qu’il a fait n’est pas passible d’une mise en accusation, je ne sais pas ce qui peut l’être », a estimé mercredi l’élu démocrate Jim McGovern.

Nancy Pelosi présidera cette séance historique. Bientôt octogénaire, rompue aux arcanes de la politique américaine, l’élue de Californie sait que la procédure est risquée pour les démocrates, qui parasitent ainsi leur campagne pour les primaires à 50 jours des premiers votes dans l’Iowa.

Elle avait longtemps résisté à la pression de sa base pour lancer une procédure d’« impeachment » contre Donald Trump, lorsque celui-ci était aux prises avec l’affaire russe, celle des ingérences de Moscou dans l’élection de 2016.

PHOTO ERIC BARADAT SAUL LOEB, AFP La démocrate Nancy Pelosi et le républicain Mitch McConnell

Deux grandes figures du Congrès à la manœuvre

Le républicain Mitch McConnell cultive l’accent rustique du Kentucky. La démocrate Nancy Pelosi a un ton posé. Quasiment octogénaires tous les deux, ils ont la peau durcie des élus rompus aux alternances du Congrès, où se joue l’avenir de Donald Trump.

Lui dirige le Sénat, elle la Chambre des représentants. Deux enceintes du Capitole qui s’apprêtent à vivre des moments antagonistes historiques pour incriminer ou disculper le 45e président des États-Unis.

Même si les dés semblent déjà jetés, l’intensité s’annonce dramatique. Et le couple McConnell/Pelosi interprètera sous les projecteurs une partition évoquant un duel plutôt qu’un duo.

À 77 ans, Mitch McConnell a d’ores et déjà promis de se coordonner « en tous points avec l’avocat de la Maison-Blanche » quand s’ouvrira, probablement en janvier, le procès en destitution de M. Trump.

« Il n’y aura aucune différence entre la position du président et la nôtre dans la manière de gérer ça », a-t-il assuré pour couper court à tout suspense sur d’éventuelles défections dans les rangs républicains.

Élu et réélu sans discontinuer depuis 1984 dans cet État pauvre et rural du centre des États-Unis, il dirige depuis 2015 la majorité républicaine à la Chambre haute.

Avec sa tête ronde et son double menton, ses adversaires le comparent souvent à une tortue. Mais c’est un animal politique à sang froid, doté d’un sens aigu de la stratégie.

« Arriver à ses fins »

Mitch McConnell « est passé maître dans l’art de manœuvrer dans la procédure législative et sa manière de l’utiliser pour arriver à ses fins est remarquable », juge Jennifer Lawless, professeure de sciences politiques à l’Université de Virginie.

Elle rappelle notamment l’obstruction systématique de la majorité républicaine au Sénat à partir de 2015 qui a empoisonné la dernière année de mandat de Barack Obama. Depuis l’arrivée au pouvoir de Donald Trump, il suit la même logique partisane.

Il affirme dans son autobiographie (« The long game ») valoir sa longévité aux batailles qu’il a livrées dans sa jeunesse : contre la polio et contre les enfants qui le harcelaient à l’école.

« Dans le travail que j’ai choisi, la clé est le compromis, mais j’en suis venu à penser que certaines fois, je dois montrer la combativité que mes parents m’ont inculquée », dit-il.

Pour Mitch McConnell, « il y a peu d’enjeux » dans ce procès où il faudrait que 20 sénateurs républicains fassent défection pour condamner M. Trump, estime Mme Lawless.

Pour Nancy Pelosi, 79 ans, il en va autrement. La chef de la majorité démocrate à la Chambre des représentants était réticente à lancer une procédure de destitution qu’elle savait impopulaire auprès de l’opinion après la longue enquête sur l’ingérence de la Russie en 2016.

Mais elle a été convaincue que « les actes du président jusqu’à ce jour ont violé la Constitution » après la diffusion de la conversation entre Donald Trump et son homologue ukrainien Volodymyr Zelensky.

Garder le contrôle

Féroce opposante à Donald Trump, qui le lui rend bien à coups d’insultes et de sobriquets, Nancy Pelosi affirme que les faits établis par la commission d’enquête de la Chambre sont « irréfutables ». « Personne n’est au-dessus des lois » et le président « rendra des comptes », assure-t-elle.

Bercée par la politique depuis l’enfance - son père et l’un de ses frères ont été maires de Baltimore, sa ville natale - elle rejoint les rangs démocrates à San Francisco en 1987. Modérée dans un bastion de la gauche américaine, cette petite femme hyperactive, toujours tirée à quatre épingles, assure que sa capacité à « prendre des coups » a fait sa réussite.

Fine tacticienne, elle devient la première présidente de la Chambre basse du Congrès (2007-2011). En 2019, elle redevient « Madam Speaker » - troisième personnage de l’État - après la large victoire des démocrates aux élections parlementaires, qui consacrent une nouvelle génération issue de l’aile gauche du parti.

Mme Pelosi « a un flair politique » qui lui permet de contrôler un groupe parlementaire très diversifié, souligne Jennifer Lawless.

Mercredi, lors du vote qui devrait approuver la mise en accusation (« impeachment ») du président, elle sera jugée sur sa « capacité à convaincre une majorité écrasante » de démocrates élus dans des circonscriptions à tendance républicaine, selon Jennifer Lawless.

Elle rappelle les premières réticences de Nancy Pelosi, inquiète d’une mobilisation renforcée des partisans de Donald Trump qui pourrait finalement coûter aux démocrates la présidentielle et les législatives de novembre 2020.

On saura dans onze mois si son flair politique était aussi aiguisé.

PHOTO SAUL LOEB, AFP En matière de destitution, la Constitution américaine est très succincte : elle confie à la Chambre des représentants le soin de mener l’enquête et de mettre le président en accusation (« impeachment ») en cas de « trahison, corruption ou autres crimes et délits sérieux ».

Du silence, des serments et beaucoup d’incertitude

Un jour de janvier 2020, le Sénat des États-Unis plongera dans le silence. Avec gravité, le président de la Cour suprême, drapé dans sa toge noire, prêtera serment avant d’endosser un rôle historique : superviser le procès en destitution de Donald Trump.

Quelques semaines plus tard, les 100 sénateurs diront s’ils jugent le président coupable. S’ils sont moins de 67 à le penser, le scénario le plus probable, il sera acquitté et se relancera avec vigueur dans sa campagne de réélection.

Entre les deux, tout reste à décider.

Si la chambre haute du Congrès suit des règles formalisées en 1986, ce procès exceptionnel commencera quand une équipe d’élus démocrates de la Chambre des représentants quittera l’aile sud du Capitole, sous bonne escorte, pour rejoindre son aile nord avec l’acte d’accusation du président.

À leur arrivée au Sénat, un haut gradé chargé de la sécurité et du protocole, le « sergent d’armes », appellera au calme : « Tout le monde doit garder le silence, sous peine d’être emprisonné, pendant que la Chambre des représentants présente au Sénat des États-Unis les articles de mise en accusation de Donald John Trump ».

Les élus de la Chambre, amenés à jouer le rôle de procureurs, liront les deux chefs retenus contre le milliardaire républicain : « abus de pouvoir » et « entrave à la bonne marche du Congrès ».

Ils dérouleront leurs griefs : le président a demandé à l’Ukraine d’enquêter sur un de ses rivaux potentiels à la présidentielle de 2020, le démocrate Joe Biden, et exercé des pressions pour obtenir gain de cause notamment en gelant une aide militaire cruciale pour ce pays en guerre avec la Russie.

Une fois ce chantage révélé, il a entravé l’enquête du Congrès, en interdisant à ses conseillers de témoigner ou de fournir des documents, poursuivra l’accusation.

« Impartial »

La main sur la Bible, le président de la Cour suprême des États-Unis John Roberts jurera ensuite de « rendre la justice de manière impartiale ». Suivront les prestations des 100 sénateurs appelés à jouer à la fois le rôle de juges et de jurés.

Dans les tribunes, jusqu’à 200 personnes pourront suivre ce moment solennel.

C’est ainsi qu’avait débuté en 1868 le procès du président démocrate Andrew Johnson, puis le 7 janvier 1999, celui de Bill Clinton, jugé pour avoir menti sur sa liaison avec la stagiaire de la Maison-Blanche Monica Lewinsky.

Mais rien n’oblige le Sénat à suivre le même modus operandi.

En matière de destitution, la Constitution américaine est très succincte : elle confie à la Chambre des représentants le soin de mener l’enquête et de mettre le président en accusation (« impeachment ») en cas de « trahison, corruption ou autres crimes et délits sérieux ».

Il revient ensuite au Sénat de le juger à une majorité des deux tiers lors d’un procès présidé par le chef de la Cour suprême.

Pour le reste, le Sénat a toute latitude sur la durée et la modalité des débats.

« Calme et digne »

En 1999, la majorité républicaine avait négocié avec les démocrates encore longtemps après l’ouverture du procès. « Nous pensons que le meilleur moyen de rester calme et digne est de se parler », expliquait alors le leader des sénateurs républicains, Trent Lott.

Ensemble, les deux parties avaient fixé les règles du jeu : des audiences publiques tous les jours de 13 h à 18 h, pour laisser la matinée aux autres missions du Sénat ; des questions posées par écrit et lues par le président de la Cour suprême ; trois jours pour les arguments de l’accusation, trois jours pour la défense…

Les questions de procédure étaient débattues à huis clos, et c’est ainsi que les sénateurs s’étaient mis d’accord sur un témoignage vidéo de Monica Lewinsky.

Le climat est toutefois beaucoup plus tendu qu’il y a 21 ans et la perspective d’une entente entre les deux camps semble illusoire.

Le leader de la majorité républicaine Mitch McConnell a d’ailleurs avoué sans fard qu’il se coordonnait « en tous points » avec la Maison-Blanche, qui semble hésiter entre un procès court sans témoin et utiliser cette plate-forme pour attaquer les rivaux de Donald Trump.

Pas décidé à subir leurs choix, le leader de la minorité démocrate Chuck Schumer espère qu’une poignée d’élus républicains se joindront aux 47 voix démocrates pour fixer des « règles justes et honnêtes » à la majorité simple.

Avec leur soutien, il voudrait convoquer quatre conseillers du président qui n’ont pas encore témoigné. Jusqu’ici aucun élu républicain n’a semblé prêt à sortir du rang.

PHOTO SAUL LOEB, AFP Donald Trump et le président ukrainien Volodymyr Zelensky

Ce qu’il faut savoir sur la procédure en destitution de Donald Trump

Suite à près de trois mois d’enquête sur l’affaire ukrainienne, les démocrates, maîtres de la Chambre des représentants, votent mercredi la mise en accusation de Donald Trump, mais il ne devrait pas être destitué grâce au solide soutien des républicains, majoritaires au Sénat. Voici ce qu’il faut savoir sur la procédure en destitution du président américain.

L’appel

Le 25 juillet, Donald Trump demande au nouveau président ukrainien Volodymyr Zelensky d’enquêter sur Joe Biden, un potentiel rival à la présidentielle de 2020, et son fils Hunter, lors d’un entretien téléphonique.

L’enquête

Les démocrates à la Chambre basse ouvrent une enquête en destitution contre l’ex-magnat de l’immobilier le 24 septembre après avoir eu connaissance du contenu de la conversation par un lanceur d’alerte.

Ils le soupçonnent également d’avoir fait pression sur l’Ukraine en conditionnant notamment une aide militaire de près de 400 millions de dollars à l’annonce de ces investigations.

M. Trump affirme que ses conversations avec M. Zelensky étaient « parfaites » et martèle, sans preuve, que Joe et Hunter Biden sont « corrompus », notamment parce que le fils de l’ancien vice-président démocrate a siégé à la direction de Burisma, un groupe gazier ukrainien un temps soupçonné de pratiques douteuses.

Des auditions publiques tendues

En octobre et novembre, la commission d’enquête de la Chambre entend une dizaine de témoins lors d’auditions à huis clos puis publiques. La Maison-Blanche refuse de collaborer et le chef de cabinet du président, Mick Mulvaney, ainsi que l’ex-conseiller à la sécurité nationale, John Bolton, ne témoignent pas.

Plusieurs témoignages indirects de diplomates ou de responsables de l’administration évoquent des pressions de M. Trump sur Kiev.

L’ambassadeur des États-Unis pour l’Union européenne, Gordon Sondland, livre le témoignage le plus embarrassant. L’homme d’affaires nommé par M. Trump confirme un « donnant-donnant » : une invitation du président Zelensky à la Maison-Blanche contre l’annonce d’ouverture d’enquêtes par l’Ukraine, selon les « ordres » de Donald Trump.

Mais le président Trump ne lui a « jamais dit directement que l’aide » militaire faisait partie du marché, admettant avoir fait sa « propre déduction » en liant les deux affaires.

Les élus républicains font bloc derrière le milliardaire new-yorkais : il n’y a pas eu de « donnant-donnant » puisque l’aide militaire a été versée sans que Kiev annonce d’enquêtes et Donald Trump a utilisé ses prérogatives présidentielles pour lutter contre la corruption en Ukraine.

Ils contre-attaquent en dénonçant des témoignages basés sur des « ouï-dire » et évoquent une théorie complotiste selon laquelle l’Ukraine, et non la Russie, s’est ingérée dans les élections de 2016, au profit des démocrates.

Deux articles d’« impeachment »

La commission judiciaire de la Chambre approuve le 10 décembre deux chefs de mise en accusation (« impeachment ») contre Donald Trump.

Le président a commis un « abus de pouvoir » en demandant à un pays étranger d’enquêter sur un rival politique et mis en danger l’intégrité de l’élection de novembre 2020.

Le président a fait « entrave à la bonne marche du Congrès » en interdisant aux membres du gouvernement de témoigner.

La Chambre vote mercredi sur ces articles en session plénière. Malgré plusieurs défections attendues, les démocrates comptent une confortable majorité (233 sièges contre 197).

Donald Trump devrait donc devenir le troisième président de l’Histoire américaine mis en accusation au Congrès, après Andrew Johnson (1868) et Bill Clinton (1998). En 1974, Richard Nixon avait démissionné avant le vote de la Chambre.

Le procès au Sénat

Le milliardaire devrait être acquitté dans son procès en destitution au Sénat, en janvier.

À la chambre haute, contrôlée par les républicains (53 sièges sur 100), les démocrates devront convaincre 20 sénateurs de l’autre camp de voter pour l’un des deux articles. La tâche est quasi impossible tant les lignes partisanes sont fortes, au Sénat comme dans l’opinion publique.