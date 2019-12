(Washington) Donald Trump a annoncé vendredi qu’il renonçait « temporairement » à classer les cartels mexicains de la drogue comme « organisation terroriste », à la demande du président du Mexique Andres Manuel Lopez Obrador.

Agence France-Presse

« Tout le travail nécessaire a été accompli pour classer les cartels mexicains comme organisations terroristes. D’un point de vue légal, nous sommes prêts à le faire », a écrit le président américain sur Twitter.

« Cependant, à la demande d’un homme que j’apprécie et respecte, et qui a si bien travaillé avec nous, le président Andres Manuel Lopez Obrador, nous allons temporairement renoncer à cette désignation et renforcer nos efforts communs pour lutter efficacement contre ces organisations dangereuses qui ne cessent de grossir ! », a-t-il ajouté.

Donald Trump avait évoqué cette éventualité dans un entretien téléphonique diffusé le 26 novembre sur le site internet du journaliste conservateur Bill O’Reilly.

« Les désignations ne sont pas si faciles, il y a tout un processus et nous sommes en plein dans ce processus », avait-il expliqué.

Trois femmes et six enfants d’une communauté mormone américaine établie dans le nord du Mexique ont été massacrés début novembre dans une attaque attribuée aux cartels, très influents dans la région frontalière.

Washington avait alors exhorté Mexico à « déclarer la guerre » à ces cartels, et Donald Trump avait dit que les États-Unis étaient prêts à apporter leur aide à leur voisin du Sud.

Une proposition rejetée par le Mexique, dont le président Andres Manuel Lopez Obrador a affirmé le 29 novembre qu’il refuserait toute opération armée américaine dans son pays.

« Nous ne permettrons pas que des personnes armées opèrent sur notre territoire », a-t-il déclaré, tout en soulignant ses « très bonnes relations » avec Donald Trump.