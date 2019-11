(New York) L’ancien gouverneur du Massachusetts, Deval Patrick, a annoncé jeudi qu’il rejoignait la course à la présidentielle de 2020, portant à 18 le nombre de candidats démocrates voulant en découdre avec le républicain Donald Trump.

Agence France-Presse

«Déterminé à construire un rêve américain meilleur, plus durable, plus inclusif pour tous, j’annonce aujourd’hui ma candidature au poste de président des États-Unis», a écrit M. Patrick, l’un des premiers gouverneurs noirs du pays, dans un tweet accompagné d’une courte vidéo.

L’ancien responsable de 63 ans, né dans une famille pauvre à Chicago et réputé proche de l’ex-président Barack Obama, a dit «admirer et respecter» les autres candidats démocrates. Mais il a estimé que pour l’élection de 2020, plus que de battre «un président impopulaire et clivant», il s’agissait de «tenir parole» concernant les promesses faites au peuple américain.

À moins de trois mois des premières primaires, il estime, selon des proches, qu’il y a encore de la place pour un candidat capable de rassembler les démocrates modérés et l’aile gauche du parti.

Selon les sondages, l’ancien vice-président Joe Biden, aux positions centristes, reste favori au niveau national mais est en perte de vitesse, suivi par les sénateurs Elizabeth Warren et Bernie Sanders, beaucoup plus à gauche.

Marié à une avocate, père de deux filles, Deval Patrick avait écarté en décembre 2018 l’idée de se présenter à la présidentielle, citant «la cruauté du processus électoral qui finirait par éclabousser des gens que Diane (sa femme) et moi aimons».

Bien qu’il vienne s’ajouter à une liste déjà longue de candidats démocrates, M. Patrick pourrait ne pas être le dernier : le milliardaire et ex-maire de New York Michael Bloomberg envisage en effet de rejoindre la course.