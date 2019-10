(Washington) Elijah Cummings, élu démocrate du Congrès très respecté qui jouait un rôle crucial dans l’enquête visant à la destitution du président Donald Trump, est décédé jeudi à l’âge de 68 ans, selon son bureau.

Agence France-Presse

L’élu du Maryland à la Chambre des représentants est décédé à l’hôpital Johns Hopkins de Baltimore «de complications liées à des problèmes de santé de longue date», selon un communiqué.

Élu noir emblématique de la Chambre, où il siégeait depuis 1996, et président de la puissante commission de supervision de l’exécutif, il occupait un rôle central dans l’enquête sur le président américain, dont les démocrates souhaitent la destitution. Il s’était ces derniers mois souvent opposé au président américain, qui l’avait lui-même violemment critiqué.

AFP Le drapeau du Capitole a été mis en berne jeudi.

Donald Trump a mis jeudi de côté sa querelle avec l’élu et présenté ses «chaleureuses condoléances à la famille et aux nombreux amis du représentant Elijah Cummings». «J’ai moi-même expérimenté la force, la passion et la sagesse de ce dirigeant politique très respecté. Son travail et sa voix sur tant de fronts différents seront très difficiles, sinon impossibles à remplacer!», a tweeté le président américain.

La circonscription de M. Cummings couvrait une large partie de Baltimore, ville industrielle majoritairement noire, minée par les problèmes sociaux, la drogue et la violence.

En juillet, Donald Trump avait décrit la ville de Baltimore comme «un bazar infesté de rats et de rongeurs», mettant en cause Elijah Cummings.

Sans répondre directement au président, l’élu avait déclaré que les responsables devraient s’abstenir de «commentaires haineux et incendiaires» divisant la nation.

Apprendre la disparition d’Elijah Cummings m’a fait «un coup dans l’estomac», a réagi jeudi Chuck Schumer, le chef de la minorité démocrate au Sénat, parlant d’une «énorme perte».

«Nous avons aujourd’hui perdu un géant», a réagi la sénatrice de Californie Kamala Harris. Elijah Cummings était un «dirigeant courageux, un protecteur de notre démocratie», a déclarée l’élue candidate à l’investiture démocrate pour la présidentielle de 2020.

«Sa présence, sa passion et sa clairvoyance morale manqueront», a de son côté estimé le président démocrate de la commission judiciaire à la Chambre, Jerry Nadler.