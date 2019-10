La pire épidémie de rougeole aux États-Unis depuis 1992 a fait 1249 malades cette année, dont les trois quarts dans deux communautés juives orthodoxes de la région de New York, ont indiqué vendredi les autorités sanitaires américaines en signalant la fin des transmissions.

Alors que le statut d'« élimination » de la rougeole aux États-Unis, déclaré en 2000, était menacé par la durée de l'épidémie, les Centres de contrôle et de prévention des maladies (CDC) ont rapporté que les campagnes massives de prévention et de vaccination obligatoire à New York y avaient stoppé l'épidémie cet été, et que dans le reste du pays, seuls quelques cas épars avaient été enregistrés en septembre.

À New York, les derniers cas recensés datent du 15 juillet, et dans le reste de l'État de New York, cela remonte au 19 août. Plus de 60 000 doses de vaccins ont été administrées dans ces communautés.

La rougeole est considérée comme éliminée dans un pays en l'absence de transmissions continues du virus pendant 12 mois. Cela fait un an environ que les deux premiers cas se sont déclarés dans des communautés juives new-yorkaises.

« Nous nous félicitons de la fin de l'épidémie de rougeole à New York, et que la rougeole reste considérée comme éliminée aux États-Unis », a déclaré le secrétaire américain à la Santé, Alex Azar. « Mais l'épidémie passée démontre les dangers de la désinformation et de l'hésitation vaccinale ».

Les deux foyers de la région new-yorkaise, démarrés avec deux voyageurs infectés arrivés de l'étranger les 30 septembre et 1er octobre 2018, ont duré chacun entre neuf et dix mois et provoqué au total 1114 cas.

Si la grande majorité des infections a concerné la région de New York, il y a eu au total 22 épidémies (plus de trois malades) aux États-Unis en 2019, la plupart petites et rapidement éteintes car la maladie évoluait dans une communauté où la couverture vaccinale était élevée.

Ce n'était pas le cas dans les communautés juives orthodoxes de New York. La moitié des malades avait moins de six ans.

Au total, les CDC notent que 81 cas ont été importés de l'étranger par des voyageurs, dont 8 venaient d'Israël, 10 d'Ukraine et 16 des Philippines. Deux ont importé la maladie de France.