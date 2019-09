« C’est maintenant aux dirigeants iraniens de décider s’ils continuent comme si de rien était, en subissant toujours plus de pression de la part des États-Unis, où s’ils viennent nous parler à la table des négociations », a encore lancé l’émissaire américain Brian Hook.

(New York) L’Iran « n’a toujours pas accepté l’offre » des États-Unis en faveur d’une rencontre entre Donald Trump et Hassan Rohani, a déclaré lundi l’émissaire américain Brian Hook.

Agence France-Presse

« Le président a dit depuis deux ans qu’il était prêt à rencontrer le président Rohani », a dit le représentant spécial des États-Unis pour l’Iran lors d’une conférence en marge de l’Assemblée générale de l’ONU à New York.

« C’est quelque chose que nous avons dit à plusieurs reprises ces dernières années. L’Iran n’a toujours pas accepté notre offre », a-t-il ajouté au cercle de réflexion Asia Society.

L’émissaire a estimé que les Iraniens avaient « franchi une ligne » avec l’attaque contre des installations pétrolières en Arabie saoudite, attribuée par Washington à Téhéran malgré les démentis iraniens. Mais malgré cela, il a rappelé que Donald Trump avait récemment assuré que la porte n’était toujours pas fermée à une rencontre.

Le président français Emmanuel Macron a annoncé avoir des entretiens séparés, lundi et mardi à New York, avec ses homologues américain et iranien. En première ligne sur ce dossier, il n’a pas exclu qu’une poignée de main historique puisse avoir lieu entre les dirigeants des deux pays ennemis.

Donald Trump lui est resté très discret sur ce sujet depuis son arrivée à l’ONU dimanche soir.

« C’est maintenant aux dirigeants iraniens de décider s’ils continuent comme si de rien était, en subissant toujours plus de pression de la part des États-Unis, où s’ils viennent nous parler à la table des négociations », a encore lancé Brian Hook. Mais il a précisé que Washington voulait « un accord vraiment global », qui mette fin à ce que Washington juge être un comportement « déstabilisateur » de Téhéran au Moyen-Orient.

« Nous espérons que le pragmatisme l’emportera », a-t-il expliqué.

Brian Hook a aussi renouvelé les appels américains à la communauté internationale, et notamment aux Européens, pour qu’ils durcissent le ton à l’égard de Téhéran.

« Je voudrais voir l’Union européenne imposer des sanctions à ces personnes et entités qui facilitent le programme de missiles de l’Iran, son programme de drones, qui sont derrière ces attaques », a-t-il dit.

Il a aussi souhaité que le Conseil de sécurité de l’ONU « joue un rôle » puisque, a-t-il plaidé, « les attaques iraniennes violent clairement de nombreuses dispositions de la Charte des Nations unies ».

Selon lui, si la communauté internationale reste discrète après les actes imputés à l’Iran, « les autres États voyous à travers le monde vont en tirer des leçons » pour leur propre comportement.