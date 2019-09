PHOTO DAVID J. PHILLIP, ASSOCIATED PRESS

Les hauts et les bas de Joe Biden

(New York) C’était la première fois que Joe Biden affrontait sur la même scène Elizabeth Warren, étoile montante parmi les candidats démocrates à la Maison-Blanche.



Richard Hétu

Collaboration spéciale

D’entrée, l’ancien vice-président a tenu tête non seulement à la sénatrice du Massachusetts, mais également à Bernie Sanders, l’autre poids lourd de la course à l’investiture démocrate pour l’élection présidentielle de 2020.

Énergique, le meneur dans les sondages s’est porté à l’attaque sur la question de la santé, abordée au début d’un débat tenu à Houston qui allait durer 2 heures 45 minutes.

« Je sais que la sénatrice dit qu’elle est avec Bernie. Je suis avec Barack », a déclaré Joe Biden, faisant référence à l’appui d’Elizabeth Warren à la proposition de Bernie Sanders d’instaurer un système de santé à payeur unique.

« Comment allons-nous payer pour ça ? », a-t-il ajouté en affirmant que sa proposition d’améliorer l’Obamacare coûterait 740 milliards en 10 ans, contre 30 000 milliards pour la réalisation de la promesse de ses rivaux.

Mais Joe Biden s’est montré beaucoup moins fougueux et cohérent au fur et à mesure que progressait le débat.

Il a notamment fait sourciller en encourageant les parents à faire jouer des disques à leurs enfants. Il tentait alors de répondre à une question sur ses positions raciales remontant aux années 70.

« Allumez la radio, assurez-vous que la télévision – excusez-moi, assurez-vous que vous avez le tourne-disque en marche en soirée, le téléphone –, assurez-vous que les enfants entendent des mots. Un enfant venant d’une école très pauvre, d’un milieu très pauvre, entendra quatre millions de mots de moins avant d’arriver là », a-t-il dit de façon confuse avant d’être interrompu par un des modérateurs.

La question de l'âge

Julián Castro, l’un des plus jeunes rivaux de Joe Biden, a soulevé la question de son âge et de ses facultés de façon très peu subtile au cours du débat.

« Avez-vous oublié ce que vous avez dit il y a deux minutes ? », a répété sur un ton insistant l’ancien secrétaire au Logement et au Développement urbain sous Barack Obama au cours d’un échange sur la santé.

À en juger par les commentaires sur Twitter et plus tard à la télévision, Julián Castro est allé trop loin en tentant de marquer des points de cette façon contre Joe Biden, qui célébrera en novembre son 77e anniversaire. D’autant que l’ancien maire de San Antonio avait tort sur le fond de l’affaire, selon les vérificateurs de faits.

Joe Biden a terminé le débat en revenant de façon émouvante et plutôt confuse sur les tragédies personnelles qui ont jalonné sa vie.

Les candidats avaient été invités à parler de leurs revers professionnels.

Le troisième débat démocrate survenait à la fin d’un été où Joe Biden avait regagné une bonne partie des appuis qu’il avait perdus à la suite du premier affrontement entre les candidats présidentiels de son parti en juin. Reste à voir comment sera reçue sa performance d’hier soir.

L'aplomb de Warren et de Sanders

Elizabeth Warren et Bernie Sanders ont débattu avec l’aplomb qu’on leur connaît, même s’ils ont été moins présents dans les échanges après le volet sur la santé. Parmi les autres sujets abordés par les modérateurs : le racisme, les armes à feu, la justice pénale, l’immigration, les changements climatiques et la politique étrangère.

Sur la santé, la sénatrice du Massachusetts a tenu à souligner « l’énorme dette » des Américains à l’endroit de Barack Obama, pour avoir « fondamentalement transformé les soins de santé en Amérique et engagé ce pays vers des soins de santé pour chaque être humain ».

« Et maintenant, la question est de savoir comment nous pouvons faire mieux ? », a-t-elle ajouté.

Bernie Sanders a affirmé de son côté que le « statu quo » préconisé à son avis par Joe Biden coûterait 59 000 milliards de dollars aux Américains en 10 ans.

Joe Biden a été placé sur la défensive sur plusieurs questions, dont celles de l’immigration et de la politique étrangère.

Bernie Sanders l’a notamment attaqué après que l’ancien sénateur du Delaware eut exprimé du regret pour son vote d’appui à la guerre en Irak en octobre 2002.

« L’une des grandes différences entre vous et moi, c’est que je n’ai jamais cru à ce que Bush et Cheney disaient », a déclaré le sénateur du Vermont en s’adressant à son rival. « J’ai voté contre la guerre en Irak et mené l’opposition contre elle. »

Plutôt éteint lors des débats précédents, Beto O’Rourke a retenu l’attention avec quelques déclarations à l’emporte-pièce, notamment sur les armes à feu. « Oui, nous allons prendre vos AR-15 et vos AK-47 », a déclaré l’ancien représentant du Texas, qui préconise l’interdiction des fusils d’assaut après les tueries récentes, dont celle d’El Paso, sa ville natale.

Kamala Harris, elle, a cherché à plusieurs reprises à recadrer le débat en rappelant que Donald Trump était l’adversaire à battre. « Si nous ne sortons pas Donald Trump de la Maison-Blanche, il se débarrassera du reste », a-t-elle déclaré en faisant allusion à l’Obamacare.

Pete Buttigieg et Amy Klobuchar ont donné de leur côté un coup de main à Joe Biden en attaquant les propositions de Bernie Sanders et d’Elizabeth Warren sur la santé. Mais ils n’ont pas poussé la charité sur d’autres sujets.