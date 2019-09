PHOTO KSDK, VIA REUTERS

Un train déraille près de Saint-Louis et prend feu

(Saint-Louis) Un train a déraillé mardi midi dans l’Illinois, en banlieue de la ville de Saint-Louis.

Associated Press

Un panache de fumée noire était visible à plusieurs kilomètres de distance.

Des responsables locaux ont déclaré que l’accident s’était produit vers 12 h 45, heure locale, dans une gare de triage de la ville de Dupo, à une quinzaine de kilomètres au sud de Saint-Louis.

PHOTO KSDK, VIA REUTERS

Des images mises en ligne montraient une épaisse fumée noire qui s’échappait d’un incendie. La fumée était visible du centre-ville de Saint-Louis.

La police de Dupo indique que trois écoles ont été évacuées, tout comme quelques centaines de résidants d’un parc de maisons mobiles et les habitants d’un quartier voisin.

Des images diffusées par la chaîne KMOV-TV laissaient voir une dizaine de wagons renversés et des flammes.

PHOTO ROBERT COHEN, AP

Le transporteur ferroviaire Union Pacific a indiqué dans un communiqué que le train transportait du méthylisobutylcétone, un solvant organique utilisé dans l’industrie chimique, plastique et des peintures.

Le produit pourrait irriter la peau et endommager les reins et le foie. Il serait aussi hautement inflammable et pourrait causer des explosions.