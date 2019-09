Jennifer Homendy, une responsable de l’enquête, a déclaré être «sûre à 100%» que les investigations permettraient de déterminer la cause de l'incendie.

(Los Angeles) Les secours avaient repêché mercredi matin 33 corps au total après l’incendie qui a ravagé tôt lundi un bateau de plongée sous-marine au large des côtes de la Californie, ont annoncé les autorités, soulignant qu’une victime restait encore portée disparue.

Agence France-Presse

Infructueuses, les recherches d’éventuels survivants ont cessé mardi matin pour laisser place à un dispositif visant à dégager les victimes restées prisonnières de l’épave, qui gît par 20 mètres de fond, et à déterminer les causes de la catastrophe.

Mardi, les plongeurs avaient déjà retrouvé les restes de 11 femmes et neuf hommes, et 13 autres corps ont été repêchés depuis lors, ont indiqué les services du shérif de Santa Barbara, chargés de l’enquête.

PHOTO REUTERS Des secouristes transportent un corps repêché dans la nuit de lundi à mardi.

Tous les corps ont été transportés dans des services de médecine légale pour être identifiés à l’aide de leur ADN. Les autorités n’ont officiellement communiqué aucune identité.

Au total, 39 personnes se trouvaient à bord du Conception, un navire de 22 mètres de long, au moment du drame, six membres d’équipage et 33 passagers.

Cinq membres de l’équipage, qui étaient réveillés lorsque l’incendie s’est déclaré vers 3h15 et se trouvaient sur le pont, ont pu sauter par-dessus bord et récupérer un petit bateau pneumatique. Ils ont été recueillis par un navire de plaisance non loin de là.

Les 34 autres personnes, qui dormaient sous le pont, ont vraisemblablement été piégées par les flammes.

Le feu était tellement intense que les pompiers n’ont pas pu mettre pied sur le navire, qui a coulé pendant leur intervention.

AFP Des gens se recueillent devant un mémorial commémorant les victimes de la tragédie, à Santa Barbara.

Il se trouve tout près de l’île de Santa Cruz, au large de Santa Barbara, son port d’attache. Il y avait jeté l’ancre à l’abri d’une crique pour passer la nuit.

Aucune hypothèse n’était disponible à ce stade sur la cause de l’incendie mais Jennifer Homendy, qui fait partie de l’équipe d’enquête envoyée sur place par l’Agence nationale de la sécurité des transports, a déclaré au Los Angeles Times être «sûre à 100%» que les investigations permettraient de la déterminer.

D’après le site de son armateur Truth Aquatics, le Conception, construit en 1981, avait quitté Santa Barbara samedi à l’aube pour une excursion dédiée à la plongée sous-marine dans les îles voisines, une zone extrêmement touristique.