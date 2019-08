Plusieurs organisations anti-Trump et défenseurs de la communauté gaie avaient appelé à contre-manifester et à bloquer la marche hétérosexuelle, au parcours d’environ deux kilomètres, autorisée par la mairie.

(Boston) Des pro-Trump disant vouloir « défendre l’hétérosexualité » et des contre-manifestants les traitant d’homophobes et d’extrémistes : deux défilés rivaux se sont tenus samedi à Boston sous étroite surveillance policière.

Patrice HOWARD

Agence France-Presse

Alors que les marches, qui ont rassemblé quelques centaines de personnes, s’achevaient devant la mairie, des manifestants des deux camps ont échangé des invectives en se lançant parfois des gobelets de café et… de la terre.

Aucun incident grave n’a été enregistré. La police se tenait tout près pour empêcher d’éventuels affrontements, armée de matraques et portant des masques à gaz. Quelques contre-manifestants ont jeté des œufs sur les forces de l’ordre et l’un d’entre eux a été arrêté.

Depuis plusieurs semaines, la « Straight Pride Parade », par opposition aux « Gay Pride » devenues une institution dans de nombreuses métropoles américaines, suscite la controverse.

PHOTO TIMOTHY A. CLARY, AGENCE FRANCE-PRESSE

Son président, John Hugo, 56 ans, candidat malheureux à un siège au Congrès en 2018 et sympathisant déclaré de Donald Trump, assure que le défilé n’a rien d’homophobe ni d’extrémiste.

« Il n’y a aucun raciste dans notre groupe », a-t-il indiqué à l’AFP. « Vous devriez venir à nos réunions, c’est comme les Nations unies ».

Sur son site internet, son organisation, intitulée Super Happy Fun America, affirme vouloir « célébrer la diversité et la culture de la communauté hétéro », qui constituerait une « majorité opprimée » dans cet État du Massachusetts acquis aux démocrates, premier État américain à légaliser le mariage homosexuel en 2004.

Mais certains des intervenants sont des figures de l’« alt-right » (l’extrême droite) américaine, comme Milo Yiannopoulos, invité d’honneur du défilé et ex-contributeur du site d’informations Breitbart News.

PHOTO JOSEPH PREZIOSO, AGENCE FRANCE-PRESSE Le commentateur et invité d'honneur Milo Yiannopoulos a pris la parole lors du défilé.

« Les homosexuels me font honte depuis des décennies », a expliqué à l’AFP M. Yannopoulos. « Franchement, en tant qu’homme gai, j’ai été attaqué par les homosexuels pendant la majeure partie de ma vie, et ces gens [les partisans de la fierté hétérosexuelle, NDLR] me font me sentir bien ».

« Haine »

Dans l’autre camp, Rachel Domond, une organisatrice de la contre-manifestation, a dit être venue « pour s’opposer à cette haine qui existe ici à Boston et dans le pays ».

Pour elle, l’arrivée de Donald Trump au pouvoir a fait que les suprémacistes blancs se sentent désormais autorisés à « dire ces choses et à les dire de plus en plus publiquement ».

Plusieurs organisations anti-Trump et défenseurs de la communauté gaie avaient appelé à contre-manifester et à bloquer la marche hétérosexuelle, au parcours d’environ deux kilomètres, autorisée par la mairie.

PHOTO JOSEPH PREZIOSO, AGENCE FRANCE-PRESSE

Le 20 août 2017, la militante locale Monica Cannon-Grant avait organisé à Boston une contre-manifestation pour dénoncer le racisme et l’extrême droite après les violentes émeutes de Charlottesville, face à un rassemblement qui affirmait vouloir défendre « la liberté d’expression » mais était soupçonné de défendre les extrémistes.

Les contre-manifestants, au nombre de plus de 40 000, avaient alors été de très loin les plus nombreux.

La journée avait donné lieu à quelques accrochages et une trentaine d’interpellations, mais aucun blessé sérieux.

Le message de la Straight Pride est « dangereux », a déclaré cette semaine Mme Cannon-Grant à une radio de Boston. « Nous avons l’obligation de nous battre » .

Une autre « Straight Pride » organisée samedi dernier dans la ville de Modesto, en Californie, avait réuni quelques dizaines de manifestants et environ 250 contre-manifestants, selon le journal local The Modesto Bee.