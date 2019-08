L’ouragan Dorian se renforce dans les Caraïbes et menace la Floride

(Miami) L’ouragan Dorian se renforçait encore jeudi dans les Caraïbes après être passé au nord de Porto Rico, alors que les Bahamas et l’État américain de Floride, où l’état d’urgence a été décrété, devraient prochainement se dresser sur sa route.

LeilA MACOR avec Léo MOUREN à Washington

Agence France-Presse

Selon le dernier point du Centre national des ouragans (NHC) américain à 15 h jeudi, Dorian, qui est toujours un ouragan de catégorie 1 sur les cinq que compte l’échelle de Saffir-Simpson, charriait des vents à 140 km/h.

L’œil de Dorian se trouvait à 355 kilomètres au nord de Porto Rico et à 600 kilomètres à l’est des Bahamas tandis que l’ouragan se déplaçait vers le nord-ouest à une vitesse de 20 km/h.

Il devrait toucher la Floride à la fin du week-end et déverser des pluies dont l’accumulation atteindra de 10 à 20 centimètres.

Le NHC rappelle qu’il doit se renforcer et devenir un ouragan « majeur » (de catégorie 3 ou plus, avec des vents à au moins 178 km/h) dans les prochains jours.

« Tous les Floridiens devraient avoir préparé un plan. N’attendez pas que ça soit trop tard ! », a mis en garde le gouverneur de cet État, Ron DeSantis. « Vous devriez avoir suffisamment de réserves de nourriture, d’eau et de médicaments pour tenir sept jours », a-t-il appuyé pendant une conférence de presse.

En conséquence, les Floridiens commençaient à affluer dans certains supermarchés et stations-services.

« Il y avait une queue horrible à Costco », une des plus grosses chaînes d’hypermarchés du pays, a raconté Cristina Grand, une résidente de Miami de 55 ans.

Menace « déjà passée »

Lundi étant férié pour cause de fête du Travail, le week-end prolongé qui arrive et qui marque la fin de l’été est traditionnellement l’occasion pour les Américains de voyager.

Pour l’instant, le ciel au-dessus des célèbres plages de Floride, destinations touristiques de référence, restait bien bleu.

« Il semble que l’ouragan Dorian va frapper la Floride tard dimanche soir. Soyez prêts et s’il vous plaît, suivez les instructions de l’État (de Floride, NDLR) et du gouvernement fédéral, ça sera un très gros ouragan, peut-être un des plus gros », a tweeté le président Donald Trump jeudi matin.

A Porto Rico, les écoles et administrations locales devaient rouvrir normalement jeudi, la gouverneure de ce territoire américain affirmant que la menace était « déjà passée ».

« Porto Rico est en super état alors que l’ouragan Dorian a pris une route très différente de ce que l’on attendait », a également noté sur Twitter Donald Trump.

La maire de la capitale San Juan, qui a très sévèrement critiqué la réponse apportée en 2017 à l’ouragan Maria par l’administration Trump, lui a répondu sur Twitter.

« Maintenant que Dorian se dirige vers la côte Est, espérons que Donald Trump mette de côté ses préjugés et son racisme et s’assure de l’efficacité de la réponse fédérale. J’espère que nous ne verrons pas de références insultantes aux habitants de Floride », a-t-elle écrit, en référence aux nombreux commentaires amers de Donald Trump sur la gestion par Porto Rico de l’aide fédérale américaine.