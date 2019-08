PHOTO JIM MCKNIGHT, ASSOCIATED PRESS

(Washington) Les responsables de la santé publique aux États-Unis tentent de nouveau d’imposer l’ajout d’images repoussantes sur les paquets de cigarettes afin de dissuader les Américains de fumer. S’ils y parviennent, il s’agira du premier changement des avertissements concernant la cigarette aux États-Unis en 35 ans.

Matthew Perrone

Associated Press

La Food and Drug Administration (FDA) a proposé jeudi 13 nouvelles mises en garde qui figureraient sur tous les paquets de cigarettes, notamment des images montrant des tumeurs cancéreuses au cou, des poumons malades et des pieds amputés.

D’autres illustrations en couleurs avertiraient les fumeurs que la cigarette peut causer des maladies cardiaques, des dysfonctions érectiles et le diabète. Les étiquettes occuperaient la moitié du devant des paquets et incluraient des avertissements tels que « Fumer provoque le cancer de la tête et du cou ». Ces mêmes messages figureraient également dans les publicités de tabac.

Le Canada est devenu le premier pays à imposer l’affichage d’images repoussantes sur les paquets de cigarettes en 2000.

L’étiquetage actuel des cigarettes aux États-Unis ne reflète pas l’énorme danger du tabagisme, souligne Geoff Fong, qui dirige l’International Tobacco Control Project.

« C’est un produit mortel, rappelle M. Fong, un chercheur de l’Université de Waterloo, en Ontario, qui étudie les politiques antitabac. Nous avons des avertissements plus importants sur de nombreux autres produits qui ne représentent même pas une fraction du risque des cigarettes. »

Pas de mise à jour depuis 1984

Le tabagisme est la cause de plus de 480 000 décès chaque année aux États-Unis, même si les taux de tabagisme sont en baisse depuis des décennies. Selon les chiffres du gouvernement américain, environ 14 % des adultes américains fument, comparativement à plus de 40 % au milieu des années 1960.

Les avertissements textuels figurant sur les paquets de cigarettes aux États-Unis n’ont pas été mis à jour depuis 1984. Ils préviennent que fumer peut provoquer le cancer du poumon, des maladies cardiaques et d’autres maladies. Ces avertissements « passent inaperçus » et sont en réalité « invisibles », selon la FDA.

La précédente tentative de la FDA d’imposer des images repoussantes sur les paquets avait été rejetée par un tribunal en 2012 pour des motifs liés à la liberté d’expression.

Le cigarettier Reynolds American a déclaré qu’il soutenait les efforts de sensibilisation du public sur le tabac, « mais la manière dont ces messages sont communiqués au public ne peut aller à l’encontre du Premier Amendement » de la Constitution. Reynolds était l’une des cinq compagnies de tabac à avoir contesté la précédente tentative de la FDA d’imposer des images sur les étiquettes.

Le plus grand fabricant de tabac des États-Unis, Altria, a déclaré qu’il « examinerait avec soin la règle proposée ». La société derrière la marque Marlboro ne faisait pas partie du procès intenté par l’industrie.

Près de 120 pays à travers le monde ont imposé des images d’avertissement saisissantes sur les paquets de cigarettes. Des études menées dans ces pays suggèrent que ces images ont un effet dissuasif et encouragent les gens à cesser de fumer.