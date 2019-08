Biden promet un programme de rachat des fusils d'assaut

Après deux fusillades qui ont fait 31 morts en seulement 13 heures les 3 et 4 août, l'ancien vice-président de Barack Obama rappelle, dans les pages du New York Times, qu'il avait soutenu, lorsqu'il était sénateur, l'interdiction des fusils d'assaut appliquée aux États-Unis entre 1994 et 2004.

Ces mesures «avaient rendu notre pays manifestement plus sûr», écrit Joe Biden.

«Et si je suis élu président, nous les adopterons à nouveau, et cette fois nous les rendrons encore plus dures», promet le démocrate, notamment en s'assurant que les fabricants ne puissent pas contourner l'interdiction en apportant des «petites modifications».