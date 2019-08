L'effet Trump au Texas

« Donald Trump change la donne et rend les démocrates compétitifs beaucoup plus tôt qu'ils l'auraient été autrement », a confié à La Presse le politologue septuagénaire de l'Université Southern Methodist. « Quant à savoir si le Texas sera en jeu lors du scrutin présidentiel de 2020, je demeure sceptique. Mais ce n'est pas inconcevable à cause de l'effet que Trump a sur les gens », ajoute l'auteur de plusieurs livres de référence, dont Texas Politics : Governing the Lone Star State.

À première vue, la thèse de Cal Jillson étonne et détonne. Donald Trump et son parti semblent imbattables dans le grand et populeux État du Sud-Ouest qui élit des républicains et des conservateurs depuis des décennies. Mais le politologue observe des changements importants au Texas, où les Hispaniques deviendront le groupe ethnique le plus important d'ici 2022. Changements qui semblent avoir contribué à la paranoïa raciale qui a poussé le suspect de la tuerie d'El Paso à abattre 22 personnes et à en blesser au moins 24 autres le 3 août dernier.

Avant ce massacre, l'attention du Texas se portait sur la décision de quatre représentants républicains au Congrès de ne pas solliciter de nouveau mandat en 2020. Trois d'entre eux, dont William Hurd, unique représentant afro-américain du groupe républicain à la Chambre des représentants, risquaient de ne pas être réélus.