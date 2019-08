Trump se dit favorable à des mesures «sensées» sur les armes à feu

Six jours après les tueries à El Paso et Dayton, où des jeunes hommes armés de fusils d'assaut ont abattu 31 personnes, le président américain a exhorté à tenir les armes à feu hors de portée des «personnes malades mentalement et dérangées».

Dans des tweets matinaux, il a souligné que les leaders du Congrès avaient entamé des «discussions sérieuses» sur une éventuelle réforme des «vérifications des antécédents» des acheteurs d'armes.

Il y a un «soutien extraordinaire» au Congrès à ce sujet, a-t-il ensuite affirmé à la presse. «Il y a davantage de pression pour que nous agissions», «le temps de l'inaction est terminé», a-t-il affirmé.

En même temps, Donald Trump a confirmé avoir discuté avec des responsables de la National Rifle Association (NRA), qui s'opposent eux farouchement à toute régulation du marché des armes.