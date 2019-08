Trump réaffirme son soutien à la possession d'armes à feu

Donald Trump confirme avoir discuté avec la NRA, le puissant lobby des armes à feu, et il a assuré être le plus fervent défenseur du droit des Américains à détenir une arme.

Six jours après les deux tueries qui ont ensanglanté, une énième fois, les États-Unis, à El Paso au Texas, et à Dayton dans l'Ohio, le président des États-Unis a exhorté à tenir les armes hors de portée des «personnes malades mentalement et dérangées».