Vives critiques après une vaste opération anti-clandestins au Mississippi

L'exécutif américain a salué la baisse des interpellations de migrants arrivant illégalement depuis le Mexique, au lendemain d'une vaste opération anti-clandestins de la police migratoire qui a séparé des familles et suscité de vives critiques.

Le nombre de personnes arrêtées aux États-Unis après avoir illégalement franchi la frontière avec le Mexique a baissé de 21% en juillet par rapport à juin, après avoir déjà reculé de 28% le mois précédent, a annoncé le département de la Sécurité intérieure.

Un recul attribué «en grande partie» à l'accord signé en juin entre les États-Unis et le Mexique pour lutter contre l'immigration illégale, ainsi qu'à «la collaboration internationale» avec le Guatemala, le Salvador et le Honduras, d'où viennent la plupart des migrants, «pour démanteler et entraver les organisations étrangères de passeurs».

Dénonçant régulièrement une «invasion», le président Donald Trump s'est récemment engagé à accélérer le processus d'expulsion de «millions» de migrants arrivés aux États-Unis illégalement.

«Crise humanitaire et sécuritaire»

«Nous avons été en mesure de mettre fin aux longues attentes aux postes-frontière et de réduire le nombre d'enfants détenus à la frontière», note le ministère dans un communiqué, affirmant néanmoins devoir toujours faire face à «une crise humanitaire et sécuritaire».