Les bureaux d'un important quotidien aux États-Unis ont été évacués

L'incident est survenu au moment où les Américains se remettent des dernières fusillades survenues au pays - dans un Walmart à El Paso, au Texas, et dans un quartier animé à Dayton, dans l'Ohio. Au total, 31 personnes ont été tuées et des dizaines d'autres ont été blessées en moins de 24 heures lors de ces deux attaques, le week-end dernier.

Le journal - qui compte le deuxième plus grand tirage aux États-Unis - a rapporté que des alarmes ont retenti et que des voitures de police ont convergé sur les lieux pendant que les employés attendaient à l'extérieur. Des agents armés de fusils et de gilets pare-balles ont patrouillé dans la zone, qui a aussi été survolée par un hélicoptère.

Des photos de la scène, mercredi à McLean, en Virginie, montrent des drapeaux en berne.

L'incident est survenu à peine deux jours après que GateHouse Media, une entreprise en pleine croissance soutenue par une société d'investissement, eut annoncé l'acquisition du propriétaire du USA Today, Gannett, dans le cadre de la fusion évaluée à 1,4 million US de deux des plus grandes entreprises de presse américaines.

Les sociétés ont déclaré qu'elles s'engageaient en faveur de l'excellence journalistique, mais prévoyaient réduire leurs coûts de 300 millions US par an. La société fusionnée compterait plus de 260 quotidiens aux États-Unis et plus de 300 hebdomadaires.

Cette transaction arrive à un moment où le déclin des journaux imprimés se poursuit, alors que de plus en plus de gens se tournent vers leurs ordinateurs et leurs téléphones intelligents pour obtenir leurs informations.