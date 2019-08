Bureaux évacués du USA Today : fausse alerte

Associated Press Mclean

Cette personne mentionnée dans l'appel a été retrouvée ailleurs, a indiqué M. Roessler. Personne dans l'immeuble n'a été blessé et rien n'indique qu'un crime ait été commis, a-t-il ajouté.

Le journal avait rapporté plus tôt mercredi que des alarmes avaient retenti et que des voitures de police avaient convergé sur les lieux pendant que les employés attendaient à l'extérieur. Des agents armés de fusils et de gilets pare-balles ont investi la zone, qui a aussi été survolée par un hélicoptère.

L'incident est survenu au moment où les Américains se remettent des dernières fusillades survenues au pays - dans un magasin Walmart à El Paso, au Texas, et dans un quartier voué au divertissement à Dayton, dans l'Ohio. Au total, 31 personnes ont été tuées et des dizaines d'autres ont été blessées en moins de 24 heures lors de ces deux attaques, le week-end dernier.

Cette fausse alerte au tireur est survenue à peine deux jours après que GateHouse Media, une entreprise en pleine croissance soutenue par une société d'investissement, a annoncé l'acquisition du propriétaire du USA Today, Gannett, dans le cadre de la fusion de deux des plus grandes entreprises de presse américaines.