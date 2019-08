Très critiqué, Trump se rend sur les lieux des tueries du week-end

L'avion présidentiel Air Force One a quitté peu après 9h30 le tarmac de la base aérienne Andrews, près de Washington, en direction de l'Ohio.

Avant de quitter la Maison-Blanche, M. Trump a réaffirmé que les récentes tueries n'avaient «rien à voir avec lui» et que ceux qui l'accusaient d'attiser la haine raciale aux États-Unis cherchaient à «tirer un profit politique» de leurs critiques.

Depuis que deux jeunes tireurs ont, à moins de 13 heures d'intervalle, fait 22 victimes dans le Texas puis neuf dans l'Ohio, la partition du milliardaire républicain est difficile à jouer.

On attend d'un dirigeant américain qu'il apaise les tensions et réconforte une nation traumatisée par ces énièmes tragédies. Mais l'ancien homme d'affaires conservateur, qui s'est fait élire en traitant les Mexicains de «violeurs» et évoque régulièrement une «invasion» des États-Unis par les migrants d'Amérique centrale, est pointé du doigt.

Notamment parce que le terme d'«invasion», utilisé par l'extrême droite à travers le monde, a été repris par le jeune auteur de la tuerie d'El Paso dans un manifeste mis en ligne avant son passage à l'acte, létal pour au moins sept ressortissants mexicains.

«Rien à faire à El Paso»