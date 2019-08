Trump suggère d'encadrer davantage les ventes d'armes à feu

« Nous ne pouvons pas laisser ceux qui sont morts à El Paso, au Texas, et à Dayton, dans l'Ohio, mourir en vain », a-t-il écrit sur Twitter. « Les républicains et les démocrates doivent se rassembler et obtenir des vérifications d'antécédents robustes, peut-être en couplant cette loi à une réforme migratoire désespérément nécessaire. »

« Quelque chose de bon, sinon de GRAND, doit résulter de ces deux événements tragiques », a-t-il estimé.

Le président a aussi accusé les médias de « grandement » contribuer, en propageant des « fake news », à « la colère et la rage » aux États-Unis.

« Les médias ont une grande responsabilité quant aux vies et à la sécurité dans notre pays. Les fake news ont grandement contribué à la colère et la rage qui se sont développées durant de nombreuses années », a-t-il écrit sur Twitter.