Trump condamne le suprémacisme blanc mais reste flou sur les armes

Le président Trump a condamné le «racisme» et «le suprémacisme blanc» après deux tueries ce week-end, tout en se gardant de mettre l'accent sur la lutte contre les armes à feu.

Les habitants d'El Paso, ville texane à la frontière mexicaine, et de Dayton, dans l'Ohio, pleuraient leurs morts, 31 au total, sans compter les nombreux blessés.

«Notre nation doit condamner d'une seule voix le racisme, le sectarisme, et le suprémacisme blanc», a déclaré M. Trump dans sa courte allocution télédiffusée.

Devant un Walmart d'El Paso, où un tireur de 21 ans a ouvert le feu samedi avant de se rendre, des bougies, des fleurs et des messages de soutien et de condoléances étaient amoncelés. Les habitants s'y arrêtaient en silence afin de rendre hommage aux victimes.

Plus tôt, par tweets, il avait appelé à une meilleure vérification des antécédents des personnes souhaitant acheter des armes à feu, tout en souhaitant coupler cette mesure à «une réforme migratoire urgemment nécessaire».

Il a également indiqué avoir demandé au département de la Justice de travailler à une loi garantissant l'exécution «rapide» des auteurs de «crimes motivés par la haine» et de «tueries de masse».

«Seul un raciste, guidé par la haine, peut être témoin de ce qui s'est passé ce week-end et, au lieu de s'ériger contre la haine, s'associer à l'appel d'un tueur de masse de rendre notre pays plus blanc», a réagi Beto O'Rourke, candidat à la primaire démocrate pour la présidentielle de 2020, et originaire d'El Paso.

De nombreux élus ont également fait valoir que la Chambre des représentants, à majorité démocrate, avait justement adopté en février une réforme allant dans le sens de plus de vérifications, qui attend depuis plusieurs mois d'être votée au Sénat, où les républicains sont majoritaires.

«Le public doit intervenir pour demander le passage de cette loi», a tweeté la cheffe de la majorité démocrate à la Chambre, Nancy Pelosi, blâmant le leader des républicains au Sénat, Mitch McConnell, pour son attentisme.

Mais dans son adresse à la nation, Donald Trump, qui est soutenu par le puissant lobby américain des armes à feu, a surtout insisté sur le rôle néfaste que jouerait selon lui internet dans la radicalisation de personnes souffrant de troubles mentaux.