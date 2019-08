Plusieurs morts dans une tuerie au Texas

Une tuerie survenue près d'un centre commercial d'El Paso au Texas aurait fait plusieurs morts et blessés, rapportent des médias américains.

La chaîne locale KTSM9 a fait état d'un bilan, non confirmé, de 18 personnes touchées.

Une heure plus tard, elle a précisé que la situation était toujours « en cours ». « Nous avons reçu plusieurs informations sur la présence de plusieurs tireurs », a-t-elle ajouté.

PHOTO COURTESY OF KTSM 9 VIA AFP

« Je me suis dirigée vers la sortie », a poursuivi cette témoin prénommée Vanessa. « J'ai vu un homme avec un t-shirt noir et un pantalon camouflage qui portait ce qui m'a semblé être un fusil. Il visait les gens et tirait directement sur eux. J'en ai vu trois ou quatre tomber par terre », a-t-elle poursuivi.

Les télévisions américaines montraient les forces de l'ordre déployées sur la zone.

L'agence fédérale chargée du contrôle des armes, des explosifs, du tabac et de l'alcool (ATF) de Dallas a annoncé se rendre sur les lieux pour prêter main-forte à la police d'El Paso.