Au moins 15 morts dans une tuerie au Texas, un suspect arrêté

Le bilan n'est pas définitif, mais il y a « probablement entre 15 et 20 morts », a déclaré le procureur adjoint du Texas, Ken Paxton à la chaîne CBS. De son côté, la télévision locale KTSM9, citant une source policière, évoque 18 morts et « de nombreux blessés ».

« C'est bientôt la rentrée des classes et le Walmart était rempli quand les coups de feu ont retenti », a-t-il dit.

Quand la fusillade a éclaté, vers 10 h du matin heure locale, il y avait entre 1000 et 3000 clients et 100 employés dans le supermarché, selon cet agent.

Les forces de l'ordre ont sécurisé le supermarché Walmart et la galerie commerciale voisine Cielo Vista, a confirmé Robert Gomez, porte-parole de la police d'El Paso..

La fusillade intervenue en fin de matinée a jeté la panique aux abords de la plus grande zone commerciale de la ville, très fréquentée en ce premier jour de week-end, et semé la consternation aux États-Unis.

PHOTO COURTESY OF KTSM 9 VIA AFP

« Tomber à terre »

La fusillade a éclaté aux abords d'un supermarché de la chaîne Walmart.

Une femme, qui venait faire ses courses, a expliqué sur Fox News avoir entendu « comme des feux d'artifice » alors qu'elle cherchait une place de stationnement.

« Je me suis dirigée vers la sortie », a poursuivi cette témoin prénommée Vanessa. « J'ai vu un homme avec un T-shirt noir et un pantalon camouflage qui portait ce qui m'a semblé être un fusil. Il visait les gens et tirait directement sur eux. J'en ai vu trois ou quatre tomber à terre », a-t-elle poursuivi.

Un autre témoin a raconté avoir aidé des blessés sur le stationnement. « Malheureusement, on a perdu un gentleman », a-t-il dit à Fox.

Vers 11 h (13 h, HE), la police d'El Paso avait appelé la population à rester à l'écart de la zone : « Alerte fusillade, restez loin de la galerie de Cielo Vista », avait-elle tweeté, en déployant d'importants renforts sur les lieux.

Les secouristes sont également intervenus en nombre pour porter assistance aux victimes.

En début d'après-midi, les forces de l'ordre continuaient à ratisser la zone pour s'assurer qu'il ne restait pas de tireur ni dans le supermarché ni dans la galerie commerciale voisine.

« Dévastée »

« Aujourd'hui, la population d'El Paso a été atteinte par un acte de violence odieux et insensé », a déploré dans un communiqué le gouverneur Abbott.

Les États-Unis, où il y a plus d'armes à feu que d'habitants, sont régulièrement endeuillés par des fusillades qui touchent aussi bien les écoles que les lieux de culte, de fête ou de travail ou les commerces.

Trois personnes dont un garçon de six ans ont été tuées dimanche quand un tireur de 19 ans a ouvert le feu lors d'un festival de gastronomie à Gilroy en Californie, au sud de San Francisco, avant de se suicider.

Mardi un employé du groupe Walmart avait déjà ouvert le feu dans un supermarché de la chaîne, situé dans le Mississippi, tuant deux de ses collègues.

« Nous sommes sous le choc », a écrit le groupe après la tragédie d'El Paso, en précisant travailler de près avec les forces de l'ordre.

Comme après chaque bain de sang, plusieurs voix se sont élevées pour réclamer une meilleure régulation du marché des armes à feu.