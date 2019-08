De jeunes migrants ciblés par les gangs aux États-Unis

« La plus grande tragédie dans cette affaire, c'est que ces jeunes victimes ont probablement quitté leur pays d'origine en espérant qu'aux États-Unis, elles trouveraient sécurité et prospérité », a déploré la procureure Jackie Lacey. « Au lieu de cela, ces victimes ont eu le malheur de tomber sur des membres de gangs violents qui ont exploité les vulnérabilités de leur expérience de migrants ».

À tel point que des centaines de milliers de personnes demandant l'asile aux États-Unis disent avoir fui l'enfer de la Mara.

Comment un jeune finit-il alors par rejoindre le gang qui a bouleversé sa vie ?

Souvent, le MS-13 utilise la force pour recruter des jeunes, mais il arrive aussi que ces derniers « sentent qu'ils n'ont pas d'autre choix », explique à l'AFP Mark Edberg, professeur à l'Université George Washington, qui a travaillé dans une région où des gangs sont présents, près de la capitale américaine, à une quinzaine de kilomètres de la Maison-Blanche.

« Il n'y a pas beaucoup d'options et si vous avez 12, 14 ou 15 ans, vous comprenez que dans ce quartier-là, la structure du pouvoir et du prestige [...] est liée à l'implication dans les gangs », note-t-il.

Un effet Trump ?

Le recrutement de jeunes migrants n'est pas nouveau, mais Laura Eimiller, porte-parole du FBI, dit à l'AFP que le phénomène « est particulièrement notable avec le MS-13 ces dernières années ».

Mark Edberg évoque 2014, quand de plus en plus de mineurs non accompagnés d'Amérique centrale ont commencé à arriver, et 2016, après la victoire à la présidentielle de Donald Trump, qui a fait de la lutte contre l'immigration clandestine l'un de ses leitmotivs.

Depuis cette élection, « ils arrivent dans des communautés qui ont peur, ce qui mène les gens vers la clandestinité », affirme le professeur. Ils sont alors à la merci « de réseaux informels de recrutement » affectant « les plus vulnérables ».

Mais pour Jesse de la Cruz, ancien membre de gang qui travaille aujourd'hui comme consultant juridique, cette théorie n'est qu'une stratégie politique jouant en faveur de la rhétorique de M. Trump, selon lequel les « caravanes » de migrants venant d'Amérique centrale sont pleines de membres du MS-13.

Thom Mrozek, porte-parole du parquet fédéral à Los Angeles, affirme d'ailleurs que les 19 personnes sans-papiers inculpées avaient déjà « des liens avec le MS-13 en Amérique centrale ».