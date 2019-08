Chicago se prépare à une flambée des violences

Chaleur estivale et gros festival de musique. Le cocktail parfait pour un week-end de fête ? Pas à Chicago, la troisième ville des États-Unis, où résidants et policiers craignent une nouvelle flambée de violences.

Le grand festival Lollapalooza a commencé jeudi et se tient jusqu'à dimanche, avec plus de 100 000 festivaliers attendus chaque jour.

« La réalité est que personne n'est à l'abri. Personne n'est "intouchable". Il n'y a plus de limites », explique Michael Pfleger, un prêtre et militant associatif dans l'un des quartiers les plus violents de Chicago. « Il y a quelques années, les églises, synagogues ou mosquées étaient épargnées. Les maisons des gens et leurs familles, surtout les mères ou les enfants, étaient épargnées ».

Ces meurtres sont devenus monnaie courante dans cette ville de 2,7 millions d'habitants sur les bords du lac Michigan.

Mais les récentes morts de ces deux mères de famille, Chantell Grant, 26 ans, et Andrea Stoudemire, 35 ans, ont choqué la population.

Les deux femmes étaient à un coin de rue des quartiers sud de Chicago, connus internationalement pour leur violence, où leur association organise des veillées l'été depuis 2015 pour lutter contre les fusillades.

Selon la police locale, elles n'étaient pas les cibles du VUS bleu qui a ouvert le feu. Mais des victimes collatérales de la même violence des gangs qu'elle combattait.

Meurtres non résolus

La nouvelle maire Lori Lightfoot, première femme noire et ouvertement homosexuelle élue à ce poste à Chicago, a qualifié ces meurtres d'« horrifiques ».