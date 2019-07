Deux femmes au secours d'un haut gradé accusé d'agression sexuelle

Présente dans la salle lors de cette audition, une ex-collaboratrice, Kathryn Spletstoser, colonelle de l'armée de terre, l'accuse de l'avoir agressée en décembre 2017 alors qu'elle se reposait dans sa chambre d'hôtel pendant une conférence en Californie.

Le général Hyten, 60 ans, qui était alors chef du commandement stratégique des États-Unis, en charge des armes nucléaires du pays, l'aurait embrassée de force, se serait pressé contre elle et aurait éjaculé sur ses vêtements, a-t-elle relaté vendredi dernier auprès du New York Times.

Devant les sénateurs, le général, qui était accompagné de son épouse depuis plus de 30 ans et de leurs deux enfants, a catégoriquement démenti. «Je veux dire, dans les termes les plus forts, que ces accusations sont mensongères», a-t-il déclaré. «Il ne s'est jamais rien passé».

Ces allégations n'ont été rendues publiques que début juillet, mais l'US Air Force avait ouvert une enquête depuis longtemps, a révélé au début de l'audition l'ex-secrétaire à l'armée de l'Air Heather Wilson, qui a dirigé les investigations avant de quitter son poste fin mai.