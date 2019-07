Tuerie dans un festival de Californie: au moins 3 morts et 15 blessés

Audrey Ruel-Manseau

La Presse La Presse Suivre @aruelmanseau Au moins 3 personnes ont été tuées et 15, blessées, dimanche soir, dans une tuerie survenue lors d'un festival à Gilroy, en Californie, selon un bilan préliminaire.

Un garçon de six ans fait partie des personnes tuées, a déclaré sa grand-mère sur ABC7 News. Le tireur, lui, a été abattu par des policiers peu après le début de la fusillade, selon la police. Entre les tables à pique-nique, les tentes, les chapiteaux et d'autres petits kiosques, adultes et enfants courent, paniqués. La confusion côtoie l'affolement. Il est tout juste passé 18 h (heure locale). Rapidement, les images vidéo se mettent à circuler sur les réseaux sociaux. Une tuerie vient de survenir au Gilroy Garlic Festival, évènement de trois jours où plus de 100 000 personnes se réunissent pour célébrer leur amour de la nourriture et assister à des compétitions culinaires. Des témoins rapporteront plus tard que des dizaines de coups de feu ont été tirés à proximité de la scène et de la zone pour enfants, en ce lieu où des familles se rassemblent depuis 40 ans.

Agrandir PHOTO NOAH BERGER, ASSOCIATED PRESS

Les personnes blessées ont été transportées dans différents centres hospitaliers de la région. Au moins cinq personnes ont été admises au Santa Clara Valley Medical Center, dont deux en traumatologie, a confirmé la porte-parole de l'hôpital, Joy Alexiou. Deux autres victimes étaient soignées au Stanfort Medical Center, selon la porte-parole Julie Greicius. Des témoins sous le choc Une jeune témoin, Evenny Reyes, 13 ans, quittait le site du Gilroy Garlic Festival, qui s'achevait après trois jours de festivités, quand tout s'est mis à débouler. « On était en train de partir et on a vu un homme avec un bandana noué autour de sa jambe parce qu'on avait tiré sur lui, a dit l'adolescente au San Jose Mercury News. Un enfant était blessé au sol. Les gens lançaient des tables pour sortir. » Evenny croyait d'abord avoir entendu des feux d'artifice.

Agrandir PHOTO DAVID ROYAL, ASSOCIATED PRESS