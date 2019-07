Californie: au moins 3 morts et 12 blessés dans une fusillade lors d'un festival

Un homme a ouvert le feu sur une foule rassemblée dans le cadre d'un festival gastronomique, dimanche soir, à Gilroy, en Californie. La fusillade a fait trois morts et douze blessés, a rapporté un conseiller municipal, Dion Bracco, au New York Times. Il affirme aussi qu'un suspect a été arrêté. La police n'a pas confirmé ces informations.

Plusieurs médias locaux rapportent qu'un tireur a ouvert le feu vers 18 h 30 sur les festivaliers réunis au Gilroy Garlic Festival, se déroulant dans la municipalité de Gilroy, située à une cinquantaine de kilomètres au sud de San José.

Des ambulances sont sur place. Le service de police de San José est allé prêter main-forte au service de police de Gilroy.

Le Service de police de Gilroy considère la scène comme toujours active.

Une jeune témoin, Evenny Reyes, 13 ans, a raconté au San Jose Mercury News qu'elle croyait d'abord qu'il s'agissait de feux d'artifice, avant de voir une victime avec une jambe blessée.

« On était en train de partir et on a vu un homme avec un foulard enroulé autour de sa jambe parce qu'on lui avait tiré dessus », a dit l'adolescente. « Un enfant était blessé au sol. Les gens lançaient des tables pour sortir. »

Gloria Parker croyait qu'il s'agissait de pétards, elle aussi, quand elle a entendu 10 à 15 coups de feu avant de commencer à courir, selon ce qu'elle a dit à NBC News.

Maximo Rocha, un autre témoin, a aussi raconté à la chaîne américaine que plusieurs personnes s'étaient retrouvées au sol, sans pouvoir dire exactement combien. Il a rapporté qu'il y avait « au moins quelques personnes » blessées d'une façon ou d'une autre, disant en avoir aidé quelques-unes.

Le San Francisco's Bureau of Alcohol, Tobacco, Firearms and Explosives a aussi annoncé sur Twitter qu'il accompagnait les autorités de Gilroy.

Le Gilroy Garlic festival est une célébration estivale familiale qui réunit les amateurs de nourriture et présente des compétitions gastronomiques depuis 1979. L'événement, organisé par des bénévoles, se déroule au parc Christmas Hill. Sur son site internet, il est clairement indiqué que les armes sont interdites, de même que tout vêtement démontrant quelconque appartenance à un groupe.