Avortement: des cliniques de santé sexuelle sous pression

L'administration américaine menace de couper les fonds à des milliers de cliniques offrant des services de santé sexuelle et reproductive à des femmes défavorisées si elles continuent de les aider à obtenir un avortement.

Le département de la Santé a entrepris au printemps de revoir les modalités d'un important programme de financement fédéral qui avait été introduit en 1970 pour garantir qu'aucune Américaine ne serait privée d'une aide de planification familiale « en raison de sa situation économique ».

Les professionnels de la santé des cliniques qui reçoivent des fonds dans le cadre de ce programme ne peuvent plus, depuis des années, utiliser l'argent pour pratiquer des avortements.

Ils pouvaient cependant orienter les femmes souhaitant un avortement vers une organisation capable de leur offrir ce service, ce qui est interdit depuis le début du mois de juillet.

La réforme prévoit par ailleurs que les cliniques offrant dans le même bâtiment des services de santé sexuelle et reproductive et des avortements payés par d'autres sources ne pourront plus recevoir d'argent du programme fédéral à compter de 2020.

Le gouvernement maintient que la réforme, vivement contestée, est nécessaire pour garantir que l'argent fédéral ne sert pas à financer des avortements, même indirectement.