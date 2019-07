Audition de Robert Mueller: dernière chance pour l'«impeachment»

(New York) Chez les démocrates de la Chambre des représentants, Rashida Tlaib et Nancy Pelosi représentent les deux pôles opposés du débat sur l'occasion de lancer une procédure de destitution contre Donald Trump. Lundi matin, elles se sont succédé à la tribune d'une organisation afro-américaine qui tenait son congrès annuel à Detroit.

D'où l'importance de l'audition attendue de Robert Mueller, qui s'ouvrira à 8 h 30 ce matin devant la commission judiciaire de la Chambre et se poursuivra, trois heures plus tard, devant la commission du Renseignement de la Chambre, pour deux autres heures.

À son tour au micro, la présidente de la Chambre a ignoré le sujet de l'« impeachment ». Et elle ne bougera pas sur ce point, tant qu'elle n'y sera pas forcée.

PHOTO ANNA MONEYMAKER, THE NEW YORK TIMES

Pour Rashida Tlaib et les autres partisans de la procédure de destitution, le témoignage de l'ancien procureur spécial chargé de l'enquête russe représentera probablement la dernière chance de gagner à leur cause leurs collègues indécis ou récalcitrants.

La procédure de destitution, rappelons-le, doit être lancée par la Chambre des représentants au moyen d'une mise en accusation (impeachment). Il incombe par la suite au Sénat de rendre un verdict.

Lors d'une allocution hier au rassemblement de « Turning Point USA », une organisation de jeunes conservateurs, le président Trump s'en est pris à Rashida Tlaib.

« Elle ne défend en aucune manière les valeurs des habitants du Michigan », a-t-il lancé. Il l'a également qualifiée de « malveillante » et de « folle dérangée ».

Un certain espoir

Ce matin, Rashida Tlaib et compagnie peuvent nourrir un certain espoir en se rappelant le pouvoir de persuasion de Robert Mueller. Après sa première déclaration publique sur son rapport d'enquête, le 29 mai dernier, pas moins de 50 représentants - 49 démocrates et 1 républicain devenu indépendant - ont annoncé leur appui à une mise en accusation du président.

« Je pense qu'il est très important que la Chambre joue son rôle afin de s'assurer que les fautes graves ne soient pas ignorées », a déclaré Justin Amash, le républicain devenu indépendant, après avoir conclu que Donald Trump avait fait entrave à la justice. Ne rien faire signifierait qu'un président « peut violer la loi sans avoir à se soucier des conséquences », a-t-il ajouté, tout en reconnaissant que le Sénat à majorité républicaine choisirait sans doute d'acquitter l'occupant de la Maison-Blanche.

La défection de Justin Amash a porté à 94 le nombre de représentants en faveur de l'« impeachement » de Donald Trump, soit 124 de moins que la majorité nécessaire.

Aucun membre de l'état-major démocrate de la Chambre ne fait encore partie des partisans de la procédure de destitution. Jusqu'à maintenant, Nancy Pelosi et ses principaux lieutenants ont réussi à détourner la majorité du groupe démocrate d'une voie jugée trop risquée sur le plan politique. Ils préfèrent consacrer leurs efforts à la poursuite d'enquêtes régulières sur divers aspects de l'administration Trump et des affaires du président, de même qu'à l'adoption de projets de loi destinés à aider les Américains ordinaires - sur l'assurance maladie et le salaire minimum, par exemple.