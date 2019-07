Le racisme, idiot

(NEW YORK) Cinq jours avant ses tweets racistes visant quatre élues de couleur, Donald Trump a prononcé à la Maison-Blanche l'un des discours les plus étonnants, voire orwelliens, de sa présidence, vantant le « leadership » des États-Unis en matière d'environnement.

« Depuis le début, mon administration a pour priorité d'assurer que l'Amérique dispose de l'air le plus pur et de l'eau la plus propre de la planète », a déclaré le fossoyeur des lois environnementales de Barack Obama.

Deux jours avant les attaques de Donald Trump contre la « brigade » démocrate, Lara Trump et Kim Guilfoyle, conjointes des fils adultes du président, ont participé en Pennsylvanie au lancement d'un groupe appelé « Women for Trump » et destiné à s'étendre à d'autres États clés de l'échiquier électoral.

« Nous sommes à un tournant dans l'histoire de notre pays », a déclaré l'épouse d'Eric Trump, encourageant les centaines de femmes présentes à parler politique avec leurs voisines ou leurs amies afin de les convaincre de voter en 2020 pour celui qui a été accusé récemment de viol par une journaliste bien connue.

Les deux activités s'inscrivaient dans une stratégie reflétant le caractère exceptionnel de la présidence de Donald Trump. Une majorité d'Américains sont satisfaits de sa gestion de l'économie. Avec un taux de chômage inférieur à 4 % et une croissance économique qui fait l'envie du monde industrialisé, l'occupant de la Maison-Blanche devrait voguer vers une réélection facile.

En zone dangereuse

Or, la performance générale du président à la Maison-Blanche lui vaut seulement 45 % d'opinions favorables selon la moyenne des sondages compilés par le site RealClearPolitics (ou 42,7 % selon la moyenne du site FiveThirtyEight). C'est une zone dangereuse.

Depuis 1952, tous les présidents qui ont tenté de se faire réélire avec moins de 50 % d'appuis dans les sondages - Gerald Ford, Jimmy Carter et George Bush père - ont perdu.

En raison des particularités du Collège électoral et de la démographie de certains États clés, dont la Pennsylvanie, le Michigan et le Wisconsin, Donald Trump pourrait faire exception à cette règle en 2020. Mais, pour y parvenir, il doit quand même augmenter d'au moins 2 ou 3 points de pourcentage son taux d'opinions favorables.

D'où la stratégie que le directeur de la campagne de réélection de Donald Trump, Brad Parscale, avait commencé à mettre en place avant les tweets racistes du président. Il s'agit d'une stratégie qui s'adresse aux électeurs satisfaits du bilan économique du chef de la Maison-Blanche mais indisposés par divers aspects de sa performance ou de sa personnalité.

Les femmes et les milléniaux sont particulièrement bien représentés dans ce groupe qui se soucie notamment de l'environnement.

Malheureusement pour Brad Parscale, ils sont aussi susceptibles d'être gênés ou indignés par les tweets de Donald Trump invitant quatre élues américaines, dont trois sont nées aux États-Unis, à « rentrer » dans leur pays. Et ils sont aussi susceptibles d'être déçus ou consternés par le slogan « Renvoyez-la ! » adopté par des partisans de Donald Trump à propos de la représentante démocrate du Minnesota Ilhan Omar, une ancienne réfugiée de Somalie.