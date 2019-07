Trump renouvelle ses attaques contre quatre élues démocrates

Donald Trump a persisté dimanche dans ses violentes attaques contre quatre élues démocrates du Congrès issues de minorités, qu'il a qualifiées de « faibles et instables », leur demandant de présenter des « excuses aux États-Unis ».

« Je ne crois pas que les quatre élues du Congrès soient capables d'aimer notre pays », a déclaré le président dans un tweet.

« Elles devraient présenter leurs excuses aux États-Unis (et Israël) pour les horribles (et haineuses) choses qu'elles ont dites », a-t-il ajouté. « Elles détruisent le parti démocrate, mais elles sont des personnes faibles et instables qui ne peuvent en aucun cas détruire notre grande Nation ! »