Critiques sur les chants de ses partisans: Trump attaque les médias

« Renvoyez-la ! Renvoyez-la ! », avaient scandé mercredi soir en Caroline du Nord des partisans du milliardaire républicain lors d'un de ses rassemblements, en visant l'élue à la Chambre des représentants Ilhan Omar, l'une des deux premières femmes musulmanes élues au Congrès américain.

Sous le feu des critiques depuis cette séquence, Donald Trump a répliqué vendredi en dénonçant l'« alliance malsaine » des médias avec ses opposants démocrates.

« C'est incroyable de voir comment les médias sont devenus fous à propos des chants "renvoyez-la" dans une salle pleine... mais restent totalement calmes et acceptent les déclarations les plus ignobles et écoeurantes faites par les trois élues de gauche radicale », a tweeté Donald Trump.

« Les médias grand public, qui ont perdu toute crédibilité, sont officiellement ou officieusement devenus un morceau du Parti de gauche radicale démocrate », a-t-il poursuivi. « C'est pathétique à regarder ! »