Nouveau duel Biden-Harris attendu lors du prochain débat démocrate

La composition du deuxième débat de la primaire démocrate est enfin connue : elle permettra de voir un nouveau duel entre l'ancien vice-président Joe Biden et la sénatrice Kamala Harris, dont l'affrontement a été l'un des moments forts du premier débat tenu en juin.

Comme lors du premier débat, les échanges seront divisés en deux soirées pour que les 20 candidats conviés puissent chacun bénéficier d'un minimum de temps de parole.

Les dirigeants de l'aile progressiste du parti, les sénateurs Elizabeth Warren et Bernie Sanders, seront sur scène le 30 juillet à Detroit, aux côtés de huit autres prétendants à la Maison-Blanche, dont Beto O'Rourke et Pete Buttigieg.

Le lendemain, Joe Biden et Kamala Harris seront au centre de l'attention, accompagnés notamment du maire de New York Bill de Blasio et du sénateur Cory Booker.

Joe Biden dispose d'une confortable avance dans les sondages de la primaire démocrate, même si celle-ci s'est réduite depuis le premier débat télévisé entre candidats fin juin.

Il était apparu en retrait, semblant en difficulté lorsque la sénatrice Kamala Harris l'avait notamment interrogé sur sa stratégie pour battre Donald Trump et sur ses positions passées face à la ségrégation raciale.

L'ancien vice-président de Barack Obama a par la suite expliqué à la chaîne CNN qu'il ne s'attendait pas aux attaques de la sénatrice de Californie, qui ambitionne de devenir la première présidente afro-américaine des États-Unis.

Le premier vote de la primaire démocrate aura lieu dans le petit État de l'Iowa, le 3 février 2020. La présidentielle américaine est prévue le 3 novembre 2020.