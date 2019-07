La Maison-Blanche réclame la libération de Raïf Badawi

«On est contents de cette déclaration, mais on n'oublie pas que Raïf n'est malheureusement pas le seul prisonnier d'opinion [en Arabie saoudite]», a déclaré à La Presse Mireille Elchacar, d'Amnistie Internationale.

«Les États-Unis appellent les gouvernements d'Érythrée, de Mauritanie, du Pakistan et de l'Arabie saoudite à respecter la liberté de conscience et de libérer ces hommes», a-t-il déclaré.

«Il y en a de plus en plus depuis l'arrivée du roi Mohammed ben Salmane», déplore-t-elle.

Madame Elchacar souligne que la soeur de Raïf Badawi, Samar, est toujours emprisonnée sans qu'aucune accusation formelle n'ait été déposée contre elle, et que l'ancien avocat du blogueur, Walid Abulkhair, est toujours inculpé pour terrorisme.

Raïf Badawi a été condamné à 10 ans de prison, 1000 coups de fouet et 1 million de riyals d'amende (346 000 $) pour avoir «insulté l'islam» via son site internet consacré aux débats sociaux, politiques et religieux.

Farouche défenseur de la liberté d'expression, il avait demandé la fin de l'influence religieuse dans le royaume saoudien, régi par le wahhabisme, version rigoriste de l'islam.

Il s'était vu décerner en 2015 le Prix Sakharov par le Parlement européen, une prestigieuse distinction en faveur des droits humains et de la liberté d'expression.

Sa femme Ensaf Haidar et leurs trois enfants ont fui l'Arabie saoudite et vivent depuis 2013 à Sherbrooke; ils sont maintenant citoyens canadiens.

Jointe par La Presse, Mme Haidar a refusé de commenter la nouvelle.

- Avec l'Agence France Presse