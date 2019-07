Plus d'un million de personnes veulent envahir une base secrète au Nevada

À la date de mardi, plus de 1,3 million de personnes avaient signé pour un événement Facebook intitulé « Storm Area 51, They Can't Stop Us All of Us », soit « Prenons d'assaut la Zone 51, ils ne peuvent pas nous arrêter tous ».

L'idée serait d'envahir le 20 septembre prochain cette célèbre Zone 51, une base ultra-secrète de l'US Air Force située dans le désert du Nevada. Si secrète que son existence même n'a été reconnue par la CIA qu'en 2013, lorsque l'agence de renseignement a déclassifié des documents sur l'avion-espion U2.

Le mystère qui entoure la Zone 51 en a fait un sujet de choix pour les théories du complot relatives aux extraterrestres. La base est apparue dans des séries comme « The X Files » et dans le film à grand déploiement « Independence Day ».

Les créateurs de l'événement Facebook ont expliqué comment ils voyaient la chose. « On va tous se rassembler au Area 51 Alien Center », une attraction touristique proche de la Zone 51 « et on va coordonner notre entrée » sur la base.

En cas de réaction violente des militaires devant une telle invasion, les créateurs de l'événement Facebook ont tout prévu : « Si on court comme Naruto, on peut bouger plus vite que leurs balles. Allons voir les extraterrestres ! »

Naruto est le héros d'une série japonaise de dessins animés qui a la particularité de courir très vite avec les bras étendus vers l'arrière.

En plus des 1,3 million de personnes qui ont déclaré sur Facebook qu'elles participeraient à l'événement, un million se sont dites « intéressées ».

Le projet a suscité d'innombrables commentaires sur les réseaux sociaux, dont beaucoup consacrés aux moyens de détourner l'attention des gardes de la base pour que la foule puisse y pénétrer.

D'autres ont estimé que le FBI pourrait pourchasser ceux qui ont déclaré leur intention de participer.

Dans une publication sur la page Facebook, l'un des « organisateurs », prudent, a publié un texte dans lequel il se dégage de toute responsabilité.

« P. S. Allô le gouvernement américain, c'est une plaisanterie, et je n'ai pas vraiment l'intention d'appliquer ce plan », a écrit Jackson Barnes. « J'ai juste pensé que ce serait amusant » de lancer l'idée.

L'US Air Force, toutefois, ne semble pas trouver cela drôle. Elle a déclaré au Washington Post : la Zone 51 « est un terrain d'entraînement pour l'US Air Force, et nous découragerons toute personne qui essayerait d'entrer dans cette zone où nous entraînons des forces armées américaines ».

« L'US Air Force est toujours prête à protéger l'Amérique et ses installations », a-t-elle prévenu.