Trump dit à des élues démocrates de «retourner» d'où elles viennent

« Tellement intéressant de voir les élues "progressistes" démocrates du Congrès [...] désormais dire haut et fort et de manière perfide à la population des États-Unis, la plus grande et la plus puissante nation de la Terre, comment notre gouvernement doit être dirigé », a tweeté le président , estimant que ces élues étaient « originaires de pays dont les gouvernements sont dans une situation totalement catastrophique, les pires, plus corrompus et ineptes au monde [si même ils possèdent un gouvernement qui fonctionne] ».

Et d'ajouter : « Et ensuite elles reviennent et nous montrent comment il faut faire ».

« Ces endroits ont crucialement besoin de votre aide, il faut y aller vite. Je suis sûr que Nancy Pelosi sera très contente de trouver rapidement des voyages gratuits », a-t-il relevé.

La démocrate Nancy Pelosi, présidente de la Chambre des représentants, a justement été l'une des premières à réagir à cette série de longs tweets.

« Je rejette les commentaires xénophobes de @realDonaldTrump qui sont destinés à diviser notre nation », a-t-elle tweeté, dénonçant une « attaque » de la part du président.

« C'est un tweet raciste », a affirmé le démocrate Ben Ray Lujan, l'un des plus hauts responsables hispaniques du Congrès, sur Fox News. « Il s'agit de citoyennes américaines élues par les électeurs des États-Unis d'Amérique ».

Mme Occasio-Cortez, née à New York, a des origines de Porto Rico qui est un territoire américain. Mme Omar est arrivée aux États-Unis en tant que réfugiée de Somalie lorsqu'elle était mineure. Et Mme Tlaib est la première Américaine d'origine palestinienne à siéger au Congrès.

Ce n'est pas la première fois que le président fait des commentaires controversés en la matière. Selon des propos rapportés début 2018, il a qualifié de « pays de merde » plusieurs nations notamment d'Afrique.

Il évoque aussi régulièrement ce qu'il appelle une « invasion » d'immigrés clandestins.