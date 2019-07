Barry traverse la Louisiane, La Nouvelle-Orléans respire

La maire LaToya Cantrell a tweeté dimanche matin que les alertes liées au passage d'une tempête tropicale et au risque de submersion côtière avaient été levées, mais que la surveillance d'éventuelles inondations soudaines restait en place jusqu'à 19 h car dix centimètres de pluie sont encore attendus.

Et le fleuve Mississippi - plus grand fleuve d'Amérique du Nord - qui traverse la ville a commencé à baisser, tout en restant proche de son niveau de crue qu'il a déjà franchi plusieurs fois depuis le début de l'année.

Signe que la principale ville de Louisiane, située jusqu'à cinq mètres sous le niveau de la mer, ne craignait plus les pluies diluviennes de Barry : son département de protection contre les inondations a commencé dès samedi soir à retirer les portions amovibles des digues entourant une partie de la cité.

Si les côtes de la Louisiane semblaient être relativement sorties d'affaire dimanche matin malgré des eaux envahissantes par endroits, les météorologues mettaient en garde contre le risque persistant et « potentiellement mortel » d'inondations soudaines et de débordements de cours d'eau dans une partie de la Louisiane et dans l'État voisin du Mississippi.

« La menace d'inondations devrait se poursuivre pendant la semaine à venir », ont-ils précisé, insistant sur le fait qu'il s'agissait de la « menace principale » de Barry.

La tempête tropicale s'est hissée quelques heures à peine samedi après-midi dans la catégorie 1 des ouragans - sur une échelle de cinq - avec des vents à 120 km/h. Premier ouragan de la saison dans l'Atlantique qui va de juin à novembre, il a touché terre samedi à la mi-journée.

Vers le Nord

Mais elle devrait être rétrogradée dimanche en dépression tropicale, a indiqué le Centre national des ouragans, dans son bulletin d'information de 8 h, précisant qu'elle soufflait alors à 75 km/h.

Il a précisé que le coeur de la tempête devrait glisser sur l'Arkansas dans la soirée et lundi, soulignant que la vallée du Mississippi restait exposée aux inondations.

La Louisiane reste marquée par l'ouragan Katrina de 2005 qui a fait plus de 1800 morts dont plus d'un millier à La Nouvelle-Orléans, inondée à 80 % quand les digues protégeant la ville avaient cédé.

Pour Mike Pisciotta, retraité de 72 ans habitant près du Lac Pontchartrain qui avait emporté sa digue, Barry « n'a pas été grand chose » à La Nouvelle-Orléans. Il a passé sa soirée de samedi à une « fête de l'ouragan » avec ses voisins.