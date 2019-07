La Nouvelle-Orléans, inondée, redoute un violent ouragan

La Louisiane et sa principale ville, La Nouvelle-Orléans, redoutent de graves inondations à l'approche d'une violente tempête tropicale, qui pourrait se transformer en ouragan vendredi ou samedi.

MICHAEL MATHES , LUCIE AUBOURG Agence France-Presse La Nouvelle-Orléans et Washington

À 11h00, la tempête - la première de la saison dans l'Atlantique, baptisée Barry - se trouvait au dessus du Golfe du Mexique, à 150 km au sud-est de l'embouchure du Mississippi, et ses vents soufflaient à 65 km/h, selon le Centre national des ouragans (NHC).

La Nouvelle-Orléans porte encore les stigmates du puissant ouragan Katrina de catégorie 5 - la plus élevée sur l'échelle de Saffir-Simpson - fin août 2005. Les digues avaient cédé sous le poids de l'eau, inondant 80% de la cité et causant un millier de morts, sur un total de plus de 1800 durant la catastrophe.

Une «surveillance ouragan», annoncée mercredi par le NHC, était toujours en place le long de la côte, de l'embouchure du fleuve Mississippi en allant vers l'ouest.

La tempête pourrait devenir un ouragan tard dans la journée de vendredi ou tôt samedi, a indiqué le NHC, et atteindre les côtes de la Louisiane au cours du week-end.

La célèbre ville de La Nouvelle-Orléans, qui est en partie située en-dessous du niveau de la mer, était toujours jeudi en état d'urgence aux inondations soudaines, tout comme une large zone autour de la cité, et ce jusqu'à dimanche matin.

Jusqu'à 50 cm de pluie y sont attendus durant le week-end.

Premières évacuations