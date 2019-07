Une violente dispute à Disneyland devient virale

STEFANIE DAZIO Associated Press Los Angeles

« Tout type de violence ne sera toléré à Disneyland », a déclaré la porte-parole du parc Liz Jaeger. « Les personnes impliquées ont été escortées en dehors des lieux et dénoncées à la police d'Anaheim ».

La police d'Anaheim est arrivée sur place alors que la dispute était terminée. Les membres de la famille ont refusé de coopérer avec les forces de l'ordre et ont été escortés à la sortie du parc d'attractions.

D'autres membres de la famille se sont interposés, tout comme des passants, qui ont tenté de mettre un terme à la dispute. Les agents de sécurité du parc sont intervenus après plusieurs minutes. Dans la vidéo, nous pouvons entendre les appels à l'aide des visiteurs, tout comme les pleurs et les cris des enfants.

La vidéo, qui est devenue virale après avoir été publiée sur YouTube dimanche, montre une femme qui semble cracher au visage de son frère, alors que la famille se trouvait dans Mickey's Toontown. Coups, cheveux tirés et personnes au sol, la dispute aura duré près de cinq minutes.

Selon le sergent de la police d'Anaheim, Daron Wyatt, la police a été appelée samedi au parc d'attractions afin d'aider à mettre un terme à une violente dispute, qui a éclaté entre un frère et sa soeur. D'autres membres de la famille se sont par la suite rapidement interposés.

La police a rédigé un premier rapport, mais sans la coopération de la famille, elle ne pouvait pousser plus loin son enquête. Or, la vidéo a forcé sa réouverture. Les policiers travailleront de concert avec les procureurs afin de déterminer si des accusations doivent être déposées, telles que perturbation de l'ordre public, violence conjugale et agression.