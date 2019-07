Californie: des séismes qui réveillent le spectre du «Big One»

Janie Gosselin

La Presse La Presse Suivre @janiegosselin Le Québécois Jean-Frédéric Martin se trouvait dans sa chambre d'hôtel à Los Angeles quand il a senti le séisme de jeudi dernier. « Ma femme était au téléphone pour organiser notre prochaine activité et tout de suite, la dame au bout du fil a crié : "Raccrochez, nous avons un tremblement de terre" », a-t-il raconté.

En se rendant en vacances en Californie avec sa fille de 21 ans, son fils de 16 ans et sa femme, il connaissait bien les risques de sentir la terre bouger. Mais la réaction des Californiens ne l'a pas rassuré sur le coup. « On est sortis et les gens ont dit : "C'en est un gros" », a-t-il poursuivi, au téléphone. Même si Los Angeles se trouve à environ 200 km de l'épicentre des séismes de jeudi et de vendredi, situé à Ridgecrest, c'est en effet deux tremblements assez importants qui ont eu lieu. Le premier a atteint 6,4 de magnitude et le deuxième, 7,1.

Agrandir De nombreuses bouteilles de vin n'ont pas résisté au tremblement de terre dans ce magasin de spiritueux de Ridgecrest, épicentre du séisme. PHOTO ROBYN BECK, AGENCE FRANCE-PRESSE

Les images de luminaires se balançant furieusement au plafond, de présentateurs télé paniqués et de produits déboulant des étagères ont fait le tour du monde. Les probabilités d'avoir deux tremblements de terre d'une telle ampleur à une journée d'intervalle étaient pourtant faibles, a fait remarquer Maurice Lamontagne, sismologue à Ressources naturelles Canada. « C'est surprenant, coup sur coup », a-t-il dit au téléphone. Heureusement, l'épicentre se situait dans une région peu densément peuplée et n'aurait fait que des blessés mineurs, selon les informations transmises hier par les autorités. Des fuites de gaz ont cependant provoqué des incendies. Les résidants de la Californie ont l'habitude des séismes. Martin Tremblay, retraité de 63 ans, se trouvait à un concert à Indio vendredi. « C'était comme si on était sur un bateau, a relaté au téléphone ce joueur de golf qui vit à Palm Desert depuis 2012. On a vu les projecteurs valser, il y a eu un murmure dans la salle, des "oh", et certaines personnes se sont levées de leur siège. » Et les musiciens ? Ils n'ont pas manqué une seule note, s'amuse-t-il. « Rien qu'on puisse faire » Avant vendredi, le dernier séisme d'une magnitude de 7,1 dans le sud de la Californie datait de 20 ans. La puissance des deux tremblements de terre a réveillé le spectre du « Big One », un séisme d'une magnitude d'au moins 8 causé par la faille géologique de San Andreas que les Californiens redoutent. Et attendent. Parce qu'il y a une certitude : un jour, ce scénario va se concrétiser.

« C'est sûr que ça va arriver. Ce ne sera pas nécessairement dans les prochains jours, mais ça peut être dans 10, 50 ans. » - Maurice Lamontagne, sismologue