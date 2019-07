Séisme de magnitude 7,1 dans le sud de la Californie

L'USGS a indiqué que le séisme de jeudi était un précurseur du nouveau séisme. Selon des données citées par la chaîne de télévision CNN, le séisme de vendredi était 11 fois plus fort que le précédent.

Jeudi, la sismologue Lucy Jones, du California Institute of Technology (Caltech), avait déclaré qu'il y avait « environ une chance sur 20 que cet endroit subisse un séisme encore plus puissant dans les prochains jours ». « Nous n'avons pas encore vu le plus gros séisme de cette séquence », avait-elle dit.

Des responsables du comté de San Bernardino ont signalé à certains endroits des fissures dans les fondations et des murs de soutènement en train de s'effondrer. Une personne a subi des blessures mineures et était soignée par des pompiers, ont-ils déclaré.

Le tremblement de terre a été ressenti au centre-ville sous forme de mouvement qui semblait durer au moins une demi-minute. Il a été ressenti aussi loin que Las Vegas, et l'Institut a affirmé qu'il avait également été ressenti au Mexique.

Si l'ampleur préliminaire se confirme, il s'agirait du plus grand séisme dans le sud de la Californie en 20 ans.

Lors du séisme jeudi à Ridgecrest, plusieurs personnes ont été blessées et deux incendies de maison se sont déclarés.

Les équipes d'urgence étaient également confrontées à de petits incendies de végétation et à des fuites de gaz.

Le Dodger Stadium est secoué pendant un match

Le Dodger Stadium a été ébranlé vendredi soir par ce tremblement de terre, alors que Enrique Hernandez des Dodgers de Los Angeles se trouvait au bâton, en quatrième manche.

Le phénomène naturel n'a pas semblé déranger le frappeur ni le lanceur des Padres de San Diego Eric Lauer.

Cependant, il était clair pour les spectateurs de SportsNet qu'il se passait quelque chose de peu familier, puisque l'image bougeait de haut en bas durant quelques secondes.

Quelques partisans ont quitté leur siège pour aller se réfugier au sommet du stade.

La galerie de presse a été ébranlée durant près de 20 secondes.

- Avec l'Associated Press