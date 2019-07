Joe Biden plonge, Kamala Harris grimpe dans les sondages

Jusqu'ici grand favori dans les sondages, Joe Biden, 76 ans, a vu son avance sévèrement entamée depuis qu'il a été mis en difficultés par Kamala Harris, 54 ans, sur ses positions passées face à la discrimination raciale, lors du moment le plus marquant du débat démocrate, jeudi dernier.

Ancien bras droit de Barack Obama, Joe Biden n'enregistre plus que 22% des intentions de vote dans un sondage publié mardi et réalisé par l'université Quinnipiac juste après ce débat, entre vendredi et lundi, contre 30% le 11 juin.

Le bond de Kamala Harris, qui ambitionne de devenir la première présidente noire des États-Unis, est lui spectaculaire dans ce même sondage : la sénatrice démocrate est passée de 7% à 20%, jusqu'à parvenir à une égalité de fait avec le vétéran de la politique puisque la marge d'erreur est de 5 points de pourcentage.

La sénatrice progressiste Elizabeth Warren arrive ensuite à la troisième place (14% contre 15% en juin), devançant Bernie Sanders. Ce sénateur indépendant et candidat malheureux à l'investiture démocrate en 2016 accuse aussi le coup depuis le débat (13% contre 19% en juin).