Donald Trump critiqué après sa visite historique en Corée du Nord

Le locataire de la Maison-Blanche a annoncé que les deux dirigeants s'étaient mis d'accord pour une reprise des négociations sur la dénucléarisation, après leur interruption à la suite de l'échec du sommet d'Hanoï, en février.

Ces discussions devraient reprendre « probablement au milieu du mois » de juillet, a déclaré à des journalistes le secrétaire d'État américain Mike Pompeo.

Les responsables américains expliquent vouloir préparer davantage de substance avant un nouveau sommet, malgré le champ d'action limité des négociateurs nord-coréens à propos du programme nucléaire chéri par Kim Jong-un.

Le New York Times, sans révéler sur quelles sources il s'appuyait, a affirmé lundi que le gouvernement américain travaillait depuis plusieurs semaines à l'idée d'un « gel » du programme nucléaire nord-coréen - et non d'un démantèlement -, qui laisserait Pyongyang en possession des armes qu'il possède déjà. Un « statu quo » qui équivaudrait à reconnaître « tacitement la Corée du Nord en tant que puissance nucléaire », écrit le quotidien américain.

Un tel accord entrerait en contradiction directe avec la position officielle des États-Unis, qui réclament une « dénucléarisation totale, définitive et vérifiée de la Corée du Nord », comme le répète régulièrement le chef de la diplomatie Mike Pompeo.

La Maison-Blanche, par la voix de son conseiller à la sécurité nationale John Bolton, a vivement démenti, affirmant ne jamais avoir entendu parler d'un tel projet. « Il s'agit d'une tentative condamnable visant à mettre le président en difficulté », a affirmé John Bolton.

Séance photo

Mais, pour ses détracteurs, Donald Trump a d'ores et déjà gaspillé un capital diplomatique important en rencontrant M. Kim selon ses propres termes, et en l'invitant à la Maison-Blanche.

Selon des groupes de défense des droits de la personne, le régime nord-coréen détient des dizaines de milliers de prisonniers politiques dans des camps de travaux forcés, dont beaucoup sont détenus pour des faits mineurs perçus comme un manque de respect à leur dirigeant.

« Soyons clairs. Trump n'est pas en train de négocier avec la Corée du Nord. Il normalise la Corée du Nord », s'est insurgé le sénateur démocrate Chris Murphy.

Plusieurs candidats à l'investiture démocrate pour la présidentielle américaine de 2020 ont saisi l'occasion pour critiquer les compétences du président en matière de politique étrangère.

« Notre président ne devrait pas gaspiller l'influence américaine dans des séances photo et des échanges de lettres d'amour avec un dictateur impitoyable », a tweeté la sénatrice Elizabeth Warren.