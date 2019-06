Elizabeth Warren domine le premier débat démocrate pour la Maison-Blanche

Dix candidats démocrates étaient pour la première fois réunis sur un plateau de télévision à Miami, grande ville de Floride, un État clé dans les élections américaines.

L'affiche de jeudi sera plus relevée avec les deux premiers dans les sondages - l'ancien vice-président centriste Joe Biden et le socialiste Bernie Sanders - ainsi que deux candidats du peloton de tête, Kamala Harris et Pete Buttigieg, parmi les dix autres prétendants sélectionnés pour le deuxième débat.