Primaire démocrate: 21 candidats réunis pour le «World Famous Fish Fry»

Après cet enchaînement, tous sont remontés sur scène pour une photo de famille inédite, vêtus d'un t-shirt bleu au nom de leur hôte, l'élu démocrate de la Chambre des représentants et influent vétéran de la politique, Jim Clyburn.

Chacun n'avait que quelques minutes pour se présenter et enthousiasmer le public, passant tour à tour sur scène.

Mais à primaire extraordinaire, spectacle extraordinaire : pour la première fois, 21 candidats affichant une diversité record se sont retrouvés sur la scène de cette grande fête aux airs de foire annuelle, où les participants, simples citoyens sympathisants démocrates, ont dégusté ces plats de poisson frit - une spécialité typique du Sud - et boissons distribués gratuitement sous un soleil de plomb puis dans la chaleur moite de cette soirée de solstice d'été.

À Columbia, en Caroline du Sud, et à travers les États-Unis, les partys « Fish Fry » (« Poisson frit ») du parlementaire démocrate Jim Clyburn sont célébrissimes, une obligation des prétendants à la Maison-Blanche, chaque cycle électoral depuis des décennies.

Et de la foule s'est élevé un cri spontané, vite repris par le public puis la sénatrice de New York Kirsten Gillibrand et d'autres candidats qui quittaient la scène : « Battez Trump ».

Une image frappante à quelques jours des premiers débats qui rassembleront pour la première fois 20 candidats - 10 chaque soir - mercredi et jeudi prochains à Miami.

Seuls deux des 23 candidats déclarés - un nombre record - ont manqué la soirée : le jeune maire de South Bend, dans l'Indiana, Pete Buttigieg qui avait dû regagner sa ville, et le gouverneur du Montana, Steve Bullock.

Cette affluence n'est pas une coïncidence : parmi les premiers États à voter lors de la primaire démocrate, fin février, la Caroline du Sud jouera un rôle important dans le choix du candidat qui tentera de battre le républicain Donald Trump en novembre 2020.

Son électorat démocrate en majorité noir en fait un terrain électoral particulier par rapport aux trois États votant avant (Iowa, New Hampshire, Nevada), qui pourrait donner à un candidat du peloton de tête une impulsion décisive vers la victoire.

« Un Asiatique qui aime les maths »

Le premier, de loin, dans les sondages en ce début de campagne a aussi été le plus bref sur scène : à peine plus d'une minute pour l'ancien vice-président Joe Biden, qui a conclu son discours d'un : « Peu importe qui sera le candidat démocrate, nous devons restés unis et élire un démocrate ! »

En toute fin de soirée, le septuagénaire a pris le temps de revenir saluer longuement ses partisans.

Bernie Sanders, la sénatrice progressiste Elizabeth Warren et la sénatrice Kamala Harris, ancienne procureure et seule femme candidate noire, ont reçu parmi les applaudissements les plus nourris.