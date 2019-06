L'heure du jugement pour le gourou Keith Raniere

Richard Hétu

Collaboration spéciale La Presse La Presse Suivre @richardhetu (New York) Une femme dénudée est étendue sur une table froide, les yeux bandés, les mains et les jambes attachées aux quatre coins. Une autre lui fait un cunnilingus pendant qu'un homme, présent dans la pièce, interroge la captive sur sa vie sexuelle et la filme à son insu.

« C'était terrifiant. Je ne savais pas combien de personnes il y avait dans la pièce », a déclaré Nicole, victime présumée de cette scène, lors de son témoignage au procès sensationnel du gourou Keith Raniere, qui s'est conclu hier, après six semaines, dans une salle d'audience bondée du tribunal fédéral de Brooklyn. Dans son plaidoyer final, l'avocat du cofondateur de l'entreprise de croissance personnelle NXIVM (prononcer Nexium) a défendu son client contre une accusation qui pourrait lui valoir une peine de prison à vie : avoir entretenu une secte d'esclaves sexuelles en employant des méthodes criminelles avec la complicité de plusieurs femmes, dont Clare Bronfman, héritière de la fortune des spiritueux Seagram.

Agrandir L'avocat Marc Agnifilo (à gauche) a fait son plaidoyer final, hier, au procès de son client, le gourou Keith Raniere, cofondateur de l'entreprise de croissance personnelle NXIVM. ILLUSTRATION DE COUR JANE ROSENBERG, REUTERS

« Ce n'est pas pour tout le monde », a déclaré Marc Agnifilo en faisant référence à la société secrète dans laquelle Nicole (son nom de famille n'a pas été dévoilé) a été entraînée après avoir suivi des cours offerts par NXIVM, dont le siège se trouve près d'Albany. « C'est un remède fort [qui] doit être utilisé dans les bonnes circonstances, avec les bonnes personnes, et au bon moment. » Un des avocats de la poursuite a réfuté cette description des activités de la société secrète, appelée DOS (Dominus Obsequious Sororium, expression latine qui se traduit à peu près par « Maître des compagnes obéissantes »). « Ce n'était pas un remède fort, c'était un crime sexuel », a déclaré Mark Lesko en faisant référence au traitement infligé à Nicole. Considéré comme un dieu Il reviendra à un jury de huit hommes et de quatre femmes de trancher entre les deux versions. Âgé de 58 ans, Keith Raniere fait face à sept chefs d'accusation, dont trafic sexuel, association de malfaiteurs, extorsion et corruption de mineur. Depuis le 7 mai, les jurés ont entendu les témoignages de six anciens membres de NXIVM, qui a servi plus de 16 000 personnes aux États-Unis, au Canada et au Mexique en 20 ans. Ces témoins ont décrit comment l'entreprise de croissance personnelle endoctrinait ses membres et les poussait à suivre aveuglément les décrets de Keith Raniere, considéré par certains d'entre eux comme un dieu doublé d'un génie capable d'influencer la météo. Ils ont aussi expliqué comment NXIVM servait au recrutement des « esclaves » de DOS, cette société secrète qui était censée aider ses membres - des femmes exclusivement - à devenir « plus fortes physiquement, mentalement et intellectuellement », pour citer le témoignage de Nicole. Pour y être admises, les « esclaves » devaient remettre à leur « maître » une « contrepartie », soit un document compromettant qui aurait été dévastateur pour elles et leurs familles s'il avait été rendu public. Elles devaient également se soumettre à une séance douloureuse de marquage au cours de laquelle les initiales du gourou étaient tracées sur leur bas-ventre à l'aide d'un outil de cautérisation. Et elles étaient encouragées à avoir des relations sexuelles avec lui ainsi qu'à recruter d'autres « esclaves ». « L'accusé comptait sur ses partenaires sexuelles pour approcher, préparer et recruter d'autres partenaires, a déclaré une des avocates de la poursuite, Moira Penza, avant-hier. Il tirait parti d'un flot ininterrompu de femmes et d'argent. Il était un chef criminel au pouvoir illimité. »

Agrandir Clare Bronfman, héritière de la fortune Seagram, fait partie d'un groupe de cinq femmes ayant plaidé coupable à diverses accusations en lien avec leur rôle auprès de Keith Raniere. PHOTO JEFFERSON SIEGEL, ARCHIVES THE NEW YORK TIMES