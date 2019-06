Aide étrangère: Trump contacterait le FBI, en fin de compte

Le républicain a été vivement critiqué jeudi après avoir confié qu'il était prêt à accepter de telles informations.

Ces déclarations ont résonné d'autant plus fortement que la présidence de l'ancien magnat de l'immobilier est plombée depuis la campagne de 2016 par les enquêtes sur l'ingérence russe dans l'élection américaine et par les contacts entre des membres de son équipe et Moscou.

Au matin de son 73e anniversaire, Donald Trump est revenu vendredi sur ses propos lors d'un entretien fleuve sur Fox News, tout en justifiant l'idée de prendre connaissance de ce type d'informations avant toute décision.

«Évidemment, il faut les consulter parce que si on ne les regarde pas, on ne va pas savoir si c'est mauvais, mais évidemment qu'on doit les donner au FBI ou les signaler au procureur général ou à quelqu'un comme ça. Mais, évidemment, il faut le faire», a-t-il déclaré lors de son émission préférée, Fox & Friends.