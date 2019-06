Trump traite Biden de «crétin», le ton est donné dans l'Iowa

Donald Trump et Joe Biden ne se sont pas croisés mardi dans l'Iowa, État agricole du Midwest, mais leur affrontement à distance - tendu, agressif - avait un avant-goût de leur possible duel lors de la présidentielle de 2020.

S'exprimant en même temps, depuis Council Bluffs et Mount Pleasant, deux villes distantes de quelque 400 km, les deux septuagénaires aux parcours radicalement différents se sont tous deux posés en défenseurs infatigables des intérêts des fermiers américains. Mais ont aussi multiplié les piques.

« Il est le plus faible mentalement » des candidats en lice, avait asséné le président américain avant même de s'envoler pour l'Iowa, qualifiant son possible adversaire démocrate de « crétin ».

Très remonté, le locataire de la Maison-Blanche a semblé mettre en cause la capacité à gouverner de l'ancien vice-président de Barack Obama. « Il a l'air différent, il se comporte différemment, il est même plus lent qu'avant. Je ne sais pas... », a-t-il lâché, dans une formulation pleine de sous-entendus.

« Les autres ont beaucoup plus d'énergie », a-t-il ajouté, dans une référence à la vingtaine d'autres hommes et femmes qui espèrent décrocher l'investiture démocrate.

De son côté, l'ancien sénateur démocrate a attaqué frontalement l'ex-homme d'affaires de New York sur sa politique économique, l'accusant d'avoir oublié les plus défavorisés, qui ont contribué à sa victoire-surprise de 2016, et d'être déconnecté de l'Amérique qui souffre.

« Facile de jouer les durs »